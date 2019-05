King Arthur – Il potere della spada | trama | cast e curiosità del film con Jude Law

tvzap.kataweb

(Di giovedì 23 maggio 2019) Giovedì 23 maggio, va in onda su Italia Uno dalle 21.25 in poi, ildiretto da Guy Ritchie (ex marito di Madonna)– Il, uscito in sala nel 2017. Trattasi di una libera reintrpretazione dell’inizio delle vicende di re Artù, reso infinitamente più pop e moderno in netta controtendenza rispetto ad altrirecenti a tema che, invece, ne ricercavano più la figura da un punto di vista prettamente storico.– Il: trailer– IlQuando il padre del piccolo Artù viene assassinato, suo zio Vortigern si impadronisce del trono. Privato dei diritti che gli spetterebbero per nascita e all’oscuro delle proprie origini, Artù è costretto a sopravvivere nei bassifondipropria città fin quando la miticanella roccia cambierà radicalmente la sua esistenza....

mymovies : Stasera in Tv: i film da non perdere di giovedì 23 maggio 2019 Fai bei sogni, La ricerca della felicità o King Art… - junkyutheone : @takatakyu king arthur better be proud of me. de joke. SKJSJSJSJJSJSKS ?????? -