Juventus | rinnovo con Balocco fino al 2022

La Juventus sogna Klopp - ma il Liverpool offre un rinnovo da 10 milioni l'anno (RUMORS) : Sta dimostrando tutte le sue qualità di manager, portando il suo Liverpool alla seconda finale di Champions League consecutiva e duellando per la Premier League con il Manchester City, che con ogni probabilità vincerà il campionato: parliamo ovviamente di Jurgen Klopp, tecnico ammirato in tutto il mondo per le sue qualità da manager, ma anche per saper instaurare un rapporto ideale con i suoi giocatori. Dopo la finale di Champions League ...

Juventus - rinnovo Allegri : la conferma non è scontata - nuovo problema! : Juventus rinnovo Allegri- Massimiliano Allegri, in occasione della conferenza stampa di ieri prima del derby contro il Torino, ha colto l’occasione per auto-confermarsi sulla panchina bianconera in vista della prossima stagione. Il tecnico bianconero ha confermato la voglia e le grandi motivazioni per proseguire il suo cammino sulla panchina juventina. Occhio però alla situazione contrattuale. […] More

Juventus - Bentancur : 'Se mi offrissero il rinnovo sarei felicissimo' : Uno dei grandi protagonisti della stagione della Juventus è stato sicuramente Rodrigo Bentancur. Il centrocampista si è ritagliato un posto importante nello scacchiere bianconero e ormai è uno dei punti fermi di Massimiliano Allegri. Il numero 30 juventino ha giocato con grande continuità anche perché Sami Khedira non è praticamente mai stato a disposizione. Bentancur soprattutto nella prima parte di stagione ha avuto un rendimento davvero ...

Juventus - è l'ora del rinnovo di Kean - : La Juventus non ha nessuna intenzione di cedere Kean, sogno di tanti club, sia italiani che esteri,. A breve, secondo Tuttosport, ci sarà l'incontro tra le parti per trovare l'accordo per prolungare l'...

Calciomercato Juventus - Kean : parte la trattativa per il rinnovo : Il Calciomercato della Juventus tra i tanti obiettivi estivi ha quello di blindare Moise Kean. Il diciannovenne attaccante è stata una delle sorprese più gradite della stagione. Sette gol in dodici partite lo hanno fatto salire alla ribalta, Mancini gli ha dato fiducia nella Nazionale maggiore e i tifosi hanno spesso spinto per vederlo maggiormente impiegato in campo. Allegri lo ha gestito cercando di dargli minuti importanti senza però caricare ...

Juventus - Allegri : "Con l'Ajax noi polli E resto pure senza rinnovo' : Chi si aspetta un Massimiliano Allegri immusonito dopo l'eliminazione con l'Ajax resta sorpreso. La prima conferenza stampa post Champions, che precede la probabile partita scudetto con la Fiorentina, ...

Juventus - il ds Paratici : 'Rinnovo Kean? Siamo tranquilli - con noi a lungo' : La Juventus si prepara a sfidare l'Ajax dopo l'1-1 del match d'andata, una gara che il ds bianconero Fabio Paratici commenta così ai microfoni di Sky Sport : "La Champions è una competizione ...

Juventus - Kean : rinnovo in vista? : Fabio Paratici, d.t. bianconero, incontrerà l’agente di Kean, Mino Raiola, dopo la partita di Champions contro l’Ajax: sul piatto il rinnovo del giovane attaccante. Kean è in scadenza il prossimo anno e visto il periodo di forma non si può che parlare di prolungamento e adeguamento del contratto. Allegri e la società hanno dimostrato di credere nelle qualità del ragazzo, ora serve mettere tutto nero su bianco per un progetto a ...

Pogba-Juventus - pazza richiesta di rinnovo allo United : Paratici osserva : POGBA JUVENTUS- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “The Sun“, Paul Pogba avrebbe bussato alla porta del Manchester United chiedendo un rinnovo contrattuale da 30 milioni di euro annuali. Cifra ritenuta spropositata dal club inglese, il quale potrebbe entrare nell’ottica delle idee di privarsi del centrocampista francese. La Juventus osserva interessata. La sensazione è che […] L'articolo ...

Rinnovo Kean - ingaggio super : la Juventus blinda l’attaccante : Rinnovo Kean- Dopo i brutti episodi di Cagliari e le successive polemiche del caso, Moise Kean si prepara a recitare una parte d’assoluto protagonista in vista del prossimo futuro bianconero. L’attaccante, come riportato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, sarebbe pronto a rinnovare il suo contratto con la Juventus. Il club bianconero vorrebbe chiudere la […] More

Juventus - rinnovo di Mario Mandzukic/ Bianconero fino al 2021 : 'Grazie a tutti' : Juventus, Mario Mandzukic ha rinnovato il proprio contratto fino al 30 giugno del 2021. Felice il diretto interessato: il suo messaggio su Instagram

Juventus : Zaniolo ancora senza un rinnovo con i giallorossi potrebbe arrivare a Torino : Nicolò Zaniolo è sicuramente un astro nascente del calcio italiano e dell'A.S Roma in particolare. Non solo perché è estremamente giovane. Ma anche perché è dotato di notevoli qualità tecniche che hanno destato la curiosità prima e l'attenzione poi di tanti grandi club del calcio europeo oltre, ovviamente, a quello del Ct della Nazionale italiana Roberto Mancini, sempre attento a scoprire nuovi talenti italiani. D'altra parte, il momento che sta ...

Juventus - Mandzukic bianconero fino al 2021 : 'Rispetto e fiducia fondano questo rinnovo' : Mario Mandzukic è arrivato a Torino nell'estate del 2015, e da quel giorno è nato un grande amore tra il bomber croato e i colori bianconeri. Il numero 17 juventino è una delle colonne portanti della squadra di Massimiliano Allegri, e lo sarà ancora per molti anni. Il centravanti balcanico ha conquistato la Juve a suon di gol, e soprattutto perché in campo dà tutto se stesso. Del resto, non è un caso se Mandzukic è uno degli idoli del popolo ...

Juventus - c è la firma di Mandzukic rinnovo fino al 2021 : TORINO - La notizia era nell'aria da qualche settimana e solo questa mattina ha abbandonato il mondo delle idee per planare sul piano della realtà. Mario Mandzukic ha rinnovato il suo contratto con la Juventus: l'attaccante croato ha infatti prolungato il suo legame con la società bianconera ...