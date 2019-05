Juventus | rinnovata la partnership con Balocco fino al 2022 DETTAGLI

calcioweb.eu

(Di giovedì 23 maggio 2019) Lache legadal 2010 è stataalla stagione 2021-22. L’azienda dolciaria continuerà così a essere Official Partner del club bianconero. Lo comunica la società bianconera in una nota. Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer di, ha sottolineato la soddisfazione del club per questo rinnovo, siglato con un partner così profondamente legato ai colori bianconeri: “Questo accordo ci inorgoglisce in particolar modo perché celebrerà nel corso della sua durata oltre un decennio passato assieme a. Siamo felici di avere nella nostra famiglia un partner storico che rappresenta la tradizione alimentare italiana con il quale abbiamo condiviso e vogliamo continuare a condividere grandi successi dentro e fuori dal campo”. SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE Per le squadre –> Tutte le notizie sulla ...

JuventusForev18 : Juve e Balocco, 2022! Rinnovata la partnership con l'azienda dolciaria per altre tre stagioni La partnership che… - junews24com : Balocco-Juventus: rinnovata la partnership fino al 2022. I dettagli - franpiace : @paolorossi1965 Quindi continua come niente fosse la guerra tra fazioni opposte ? Anzi riparte con rinnovata energi… -