Juventus | l’Agi | “Il nuovo allenatore è Pep Guardiola”

(Di giovedì 23 maggio 2019) “Trovato l’accordo tra Pep Guardiola e la“. Lo scrive l’agenzia di stampa Agi che specifica che società e“avrebbero raggiunto un accordo che impegnerebbe l’con i bianconeri per quattro anni con un compenso di 24 milioni di euro a stagione“. Sempre secondo l’agenzia, la firma è prevista per il 4 giugno mentre la presentazione ufficiale si terrebbe venerdì 14, giorno in cui – scrive l’agenzia di stampa – i tour per visitare l’Allianz Stadium con il relativoMuseum sono stati improvvisamente e misteriosamente sospesi. L’ufficialità però non è ancora arrivata. L'articolo, l’Agi: “Ilè Pep Guardiola” proviene da Il Fatto Quotidiano.

