Juventus | l’Agi | “Guardiola sarà nuovo allenatore” La società bianconera non commenta e

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2019) “Trovato l’accordo tra Pep Guardiola e la“. Lo scrive l’agenzia di stampa Agi specificando chee allenatore “avrebbero raggiunto un accordo che impegnerebbe l’allenatore con i bianconeri per quattro anni con un compenso di 24 milioni di euro a stagione“. Anche se la, contattata dalla stessa agenzia, ha precisato che nella giornata si svolgerà un altro importante evento commerciale e che non verrannoti “rumors legati all’allenatore”. Sempre secondo l’agenzia, la firma è prevista per il 4 giugno mentre la presentazione ufficiale si terrebbe venerdì 14, giorno in cui – scrive l’agenzia di stampa – i tour per visitare l’Allianz Stadium con il relativoMuseum sono stati improvvisamente e misteriosamente sospesi. Ma dall’Inghilterra arrivano smentite: secondo ...

tuttosport : '#Guardiola alla #Juve, è fatta': l'Agi fa sognare i tifosi ?? - Gazzetta_it : L’Agi, agenzia di stampa italiana, si sbilancia: “La #Juventus avrebbe un accordo con #Guardiola per un quadriennal… - rtl1025 : ?? #Juventus, #Guardiola nuovo allenatore, manca solo l'annuncio Secondo l'#Agi, il tecnico spagnolo avrebbe raggiu… -