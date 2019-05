Juventus | la ricerca per il successore di Allegri è già iniziata | il sogno è Guardiola

Blastingnews

(Di giovedì 23 maggio 2019) Chi ha tempo non aspetti tempo. E infatti già spuntano cinque-sei candidature interessanti per il ruolo di allenatore della, tutte appartenenti ai campionati italiano e inglese. Sei giorni fa, l'annuncio sul sito ufficiale della."Massimilianonon sarà più allenatore della". Arrivati fin qui si contano, nel palmarès dell'allenatore livornese, 5 scudetti, 2 Supercoppe e 4 Coppe Italia. All'uscita della notizia, subito è scattata una corsa al toto-panchina, e si sono fatti subito nomi caldi, importanti:da Conte a, da Klopp a Pochettino, passando per Sarri. Ma cerchiamo di valutare i più e i meno abbordabili....

AIRC_it : Due maglie autografate per sostenere la ricerca sul cancro: scopri le aste attive su @CharityStars e fai la tua off… - RMCSportNetwork : ?? #Maracanà ?? Gianni Di Marzio ??? #Guardiola è il più vincente di tutti, è fuori discussione. È il profilo più a… - AncoraStore : Tumore, non ci si ammala per caso: ecco le vere cause di CANCRO!! . Vi lasciamo questo articolo @affariitaliani (… -