Juventus-Guardiola | l’operazione costa 50 milioni all’anno | investimento sostenibile | ma

Guardiola-Juventus? Il Manchester City esce allo scoperto : tutti i dettagli : Manchester City allo scoperto in merito al futuro di Pep Guardiola che non dovrebbe essere lontano dalla Premier League “Voci ridicole” e “zero chance“. Il Manchester City ha commentato così le indiscrezioni in merito all’ipotesi di approdo di Guardiola alla Juventus. Il club inglese, secondo quanto rivelato dal Sun, ha confermato senza mezzi termini la permanenza del tecnico sulla panchina dei Citizens anche ...

Guardiola-Juventus - clamoroso l’AGI : “Sarà presentato il 14 giugno” : GUARDIOLA JUVENTUS- Una notizia che avrebbe colto tutti di sorpresa e rivelato un retroscena clamoroso in vista della prossima sessione di mercato estiva. Secondo quanto annunciato dall’agenzia di stampa dell’AGI, la Juventus e Pep Guardiola saranno presto sposi. Un accordo totale sulla base di un contratto quadriennale da circa 24 milioni di euro netti a […] L'articolo Guardiola-Juventus, clamoroso l’AGI: “Sarà ...

Titolo Juventus – Bastano le voci su Guardiola per il rialzo in borsa - i dettagli : Il portale tuttomercatoweb ha sottolineato come solo le voci di un possibile approdo del tecnico spagnolo a Torino faccia rialzare il Titolo della Juventus in borsa. Titolo Juventus – Da quando si parla di Pep Guardiola alla Juventus, non ci sono altro che smentite. L’allenatore lo ha ribadito per ben due volte che non intende lasciare il Manchester City. Le indiscrezioni di mercato però hanno fatto si che il Titolo in borsa ...

Perché si parla di Guardiola alla Juventus : Una voce di calciomercato potenzialmente enorme circola da giorni con grande insistenza e poca concretezza, ma oggi forse è cambiato qualcosa

Juventus - l’Agi : “Il nuovo allenatore è Pep Guardiola” : “Trovato l’accordo tra Pep Guardiola e la Juventus“. Lo scrive l’agenzia di stampa Agi che specifica che società e allenatore “avrebbero raggiunto un accordo che impegnerebbe l’allenatore con i bianconeri per quattro anni con un compenso di 24 milioni di euro a stagione“. Sempre secondo l’agenzia, la firma è prevista per il 4 giugno mentre la presentazione ufficiale si terrebbe venerdì 14, giorno ...

Gli indizi che ieri avevano anticipato Guardiola alla Juventus : Due indizi non fanno una prova, ma con il terzo la cosa diventa forse più concreta. ieri erano state due le notizie che avevano in qualche modo avvicinato il nome di Pep Guardiola alla panchina della Juventus. Innanzitutto Radio Sportiva che con un tweet del suo speaker Federico Gennarelli dava ormai chiusa la trattativa e per acquisito un contratto di 4 anni. L’altro elemento significativo che spingeva a considerare l’ipotesi ...

La notizia di Guardiola fa salire il titolo Juventus in Borsa (+ 2 - 2%) : I rumors che vogliono Guardiola alla Juve – c’è un’agenzia Agi che mette tutto nero su bianco (è il caso di dire) – fanno salire il titolo Juventus in Borsa. Nonostante la giornata fin qui negativa per Piazza Affari. Il rialzo è del 2,2%, il titolo Juventus si attesta a 1,47 euro, nonostante il Ftse Mib ceda l’1%. Dopo l’eliminazione dalla Champions, il titolo Juve toccò i minimi storici. Da allora c’è ...

E se fosse Guardiola il prescelto dalla Juventus… : Indizi e retroscena di mercato che spingono verso soluzione ci sono eccome, la Juventus sogna Guardiola e sta facendo di tutto per ingaggiarlo L’argomento è diventato uno soltanto, coinvolgendo non solo i tifosi della Juventus. Chi sarà il sostituto di Massimiliano Allegri? Tanti i nomi sul tavolo, ma pochi quelli che concretamente potrebbero effettivamente sedersi sulla panchina del club campione d’Italia nella prossima ...

Guardiola nuovo allenatore Juventus : firma il 4 giugno - quanto guadagna : Guardiola nuovo allenatore Juventus: firma il 4 giugno, quanto guadagna La notizia è di quelle forti, soprattutto per i tifosi della Juventus, che dopo l’addio di Allegri, nella stagione 2019/2020 potrebbero vedere sedersi sulla panchina bianconera Pep Guardiola, attuale allenatore del Manchester City. Secondo Agi, addirittura, l’accordo sarebbe stato già raggiunto, con tanto di cifre record per l’allenatore spagnolo (si parla di 24 milioni ...

Juventus post Allegri : ora Sarri è in pole position - ma non si esclude Conte. E resta il sogno Guardiola : L’appuntamento giornaliero con il romanzo d’appendice sul nuovo allenatore della Juventus non fa registrare svolte, ma solo rumors, ragionamenti e aggiornamenti di pronostico. In tal senso, prende sempre più quota l’ipotesi che a sostituire Max Allegri sia l’ex allenatore del Napoli Maurizio Sarri. Che – ed è l’unica vera notizia di giornata – ha parlato del suo rapporto con il Chelsea di Roman ...

Juventus - Guardiola e Paratici nello stesso hotel a Milano : c'è puzza di accordo : Sapere di Guardiola e Paratici ieri contemporaneamente nello stesso hotel milanese, nonché quartier generale del calciomercato juventino, ha suscitato l' entusiasmo generale dei tifosi che sperano nel colpaccio per la panchina dello Stadium. Il tecnico del City, nel capoluogo lombardo per 72 ore per

