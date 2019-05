Juventus | Cristiano Ronaldo ha incontrato Lewis Hamilton

Cristiano Ronaldo vorrebbe Ancelotti alla Juventus - ma il tecnico avrebbe preso tempo : L'argomento più chiacchierato in questa fase della stagione calcistica è sicuramente la panchina bianconera, dopo l'esonero di Massimiliano Allegri. A tal riguardo le indiscrezioni sono davvero molteplici, molte delle quali contrastano: chi propende per la soluzione internazionale, con tecnici come Guardiola, Klopp e Pochettino ritenuti ideali dalla dirigenza bianconera, chi invece sostiene l'impossibilità di raggiungerli a livello economico, e ...

Cristiano Ronaldo starebbe sponsorizzando Mourihno per la panchina della Juventus : L'attesa principale per i tifosi bianconeri riguarda ovviamente la scelta della dirigenza sul prossimo tecnico che guiderà la Juventus la prossima stagione. Di indiscrezioni ne arrivano molteplici, con diversi pareri contrastanti fra i vari media sportivi. Alcuni di questi sostengono che Agnelli sarebbe pronto ad affidare la guida tecnica ad un allenatore internazionale, con Guardiola, Klopp, Pochettino e Deschamps come possibili candidati, ...

Cristiano Ronaldo ha fatto fuori Allegri alla Juventus : Il portoghese si è più volte lamentato del (non) gioco. Vorrebbe Ancelotti a Torino. O comunque un allenatore che faccia un calcio propositivo C’è un signore di 34 anni dietro l’addio della Juventus a Massimiliano Allegri. Questo signore è portoghese, si chiama Cristiano, e la madre – che adorava Ronald Reagan – lo chiamò Cristiano Ronaldo. Al fuoriclasse, Massimiliano Allegri proprio non andava giù. Nulla di personale. ...

C’entra Cristiano Ronaldo nell’addio della Juventus ad Allegri : Il portoghese si è più volte lamentato del (non) gioco. Vorrebbe Ancelotti a Torino. O comunque un allenatore che faccia un calcio propositivo C’è un signore di 34 anni dietro l’addio della Juventus a Massimiliano Allegri. Questo signore è portoghese, si chiama Cristiano, e la madre – che adorava Ronald Reagan – lo chiamò Cristiano Ronaldo. Al fuoriclasse, Massimiliano Allegri proprio non andava giù. Nulla di personale. ...

MOURINHO ALLA Juventus?/ C'è la richiesta di Cristiano Ronaldo : è lui a volerlo : José MOURINHO nuovo allenatore della JUVENTUS? Perché l'arrivo dello Special One non è impossibile, anche se è legatissimo all'Inter.

Festa Scudetto Juventus - Cristiano Ronaldo jr. colpito in testa dalla coppa : la gaffe del papà è tutta da ridere! [VIDEO] : Divertente gaffe di Cristiano Ronaldo durante la Festa Scudetto della Juventus: il campione portoghese colpisce, involontariamente, il figlio con la coppa Nell’ultima gara giocata in casa contro l’Atalanta, la Juventus festeggia la vittoria del suo ottavo Scudetto consecutivo. Un record incredibile, indice di un dominio straordinario nel campionato di Serie A. Dominio rinforzato con l’arrivo di Cristiano Ronaldo, decisivo ...

Juventus - Allegri dà l’addio al club bianconero : il ringraziamento social di Cristiano Ronaldo è speciale [FOTO] : Il campione portoghese ha voluto salutare sui social Massimiliano Allegri, utilizzando parole davvero positive Solo un anno insieme, caratterizzato dalla vittoria del campionato di Serie A e della Supercoppa Italiana. Le strade di Massimiliano Allegri e di Cristiano Ronaldo si dividono al termine di questa stagione, mesi importanti che hanno significato molto per il portoghese. Lavorare con l’allenatore toscano lo ha segnato, come ...

MOURINHO ALLA Juventus?/ C'è la richiesta di Cristiano Ronaldo : è lui a volerlo : José MOURINHO nuovo allenatore della JUVENTUS? Perché l'arrivo dello Special One non è impossibile, anche se è legatissimo all'Inter.

Juventus - l'allenatore lo sceglie Cristiano Ronaldo. Un nome clamoroso : soffiata-terremoto da Vinovo : Il giorno dopo l'addio fra Allegri e la Juve, alla Continassa sono ore di riflessione per individuare un sostituto che metta d' accordo tutti. I profili che trapelano vanno da un estremo all' altro, ovvero da chi ha sufficiente esperienza internazionale per dare l' assalto alla Champions, a chi ha m

Juventus - il sospetto su Cristiano Ronaldo dietro l'addio di Allegri : il gesto della rottura : dietro la rottura di Massimiliano Allegri con la Juventus c'è più di un dettaglio che porta dritto allo spogliatoio juventino, il cui clime è inevitabilmente cambiato dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo. Che le strade dell'allenatore livornese e la dirigenza juventina dovessero dividersi, era ormai u

Juventus - Cristiano Ronaldo ha realizzato il sogno di un suo piccolo tifoso : Cristiano Ronaldo ha dimostrato nel corso di tutta la sua carriera di essere un grande campione anche e soprattutto al di fuori del campo. CR7 spesso aiuta chi soffre e in particolare se può realizzare i sogni di alcuni piccoli tifosi lo fa con grande piacere. Lo ha fatto anche di recente con Joseph, un bimbo di Bristol affetto da una grave malattia che gli è stata diagnosticata nel 2013 che sognava proprio di conoscere il suo idolo (ovvero il ...

Juventus - Pirlo bacchetta Allegri : “ha Cristiano Ronaldo - ma nessuno che lo serve. Comprate Isco!” : Nel post partita di Roma-Juventus, Andrea Pirlo analizza la situazione dei bianconeri: pochi assist per Cristiano Ronaldo, serve un giocatore di qualità come Isco Nelle ultime gare Cristiano Ronaldo ha fatto più fatica del solito a fare gol. Non che il campione portoghese sia in crisi, o che le sue medie siano pessime (21 gol con due gare da giocare), ma chi avrà puntato ad inizio anno i suoi soldi su CR7 capocanniere della Serie A sarà ...

Roma-Juventus 0-0 - diretta live : gol annullato a Cristiano Ronaldo! : Roma-Juventus live – Si gioca Roma-Juventus, posticipo delle 20,30 della 36^ giornata: giallorossi coinvolti nella lotta Champions, bianconeri già campioni d’Italia. Roma che arriva dal pareggio di Genova contro i rossoblù di Prandelli, Juventus reduce dal pari nel Derby della Mole contro il Torino. 70′ – Esce Pjanic, entra Bentancur: fischiatissimo il bosniaco dai suoi ex tifosi. 66′ – Sulla ripartenza, ...

Roma-Juventus 0-0 Diretta Annullato un gol a Cristiano Ronaldo : Va in scena di domenica sera alle ore 20.30 il big match della 36esima giornata di campionato tra Roma e Juventus. I capitolini cercano i tre punti per dimenticare la non positiva prestazione col...