Juventus | contatti avviati con Sarri | avrebbe il gradimento di Agnelli

Il Corsport : “Juventus - Sarri favorito. Contatti ben avviati” : Il Corriere dello Sport non ha dubbi: è Sarri il favorito per la panchina della Juventus. Lo scrive Alfredo Pedullà giornalista molto informato sull’ex tecnico del Napoli. Che scrive: “Sarri non ha firmato, non potrebbe. Ha due anni di contratto e profondo rispetto per quanto sta facendo dalle parti di Cobham. Gli sono arrivati messaggi dalla Roma (che non molla Gasperini) e dal Milan (aggrappato alla Champions). Gli e` arrivato ...

Panchina Juventus - contatti avviati col tecnico italiano : “Lui è la priorità” : Panchina Juventus – La Panchina bianconera sembra essere destinata ad un grande giro di nomi. Il sogno resta Guardiola ma occhio agli outsider. Deschamps e Pochettino sembrano più lontani rispetto a Sarri, che per ingaggio e tempi potrebbe essere il profilo adatto. Se Guardiola ieri si è tirato fuori dalla corsa, il tecnico toscano invece […] More

Juventus - il futuro in panchina : contatti possibili con Conte - ma il sogno resta Guardiola : La Juventus oggi ha ripreso ad allenarsi alla Continassa in vista della sfida di domenica sera alla Stadio Olimpico contro la Roma . Ma le questioni di campo, in questo momento, passano ...

Juventus - contatti continui con l'Inter : sarebbe stato offerto Higuain - Marotta dice no : Uno dei nomi che saranno al centro dei rumors di mercato la prossima estate è sicuramente quello di Gonzalo Higuain. Il Pipita è stato già 'oggetto' di calciomercato nelle ultime due sessioni visto che ad agosto era stato ceduto al Milan, mentre a gennaio è passato al Chelsea, sempre in prestito con diritto di riscatto. Il rendimento dell'attaccante argentino, però, è stato al di sotto delle aspettative, sia con la maglia rossonera, sia in ...

Joao Felix-Juventus - contatti già avviati : offerta monstre di Paratici : Joao FELIX JUVENTUS – Era sulla bocca di tutti già prima della tripletta con la quale ha trascinato il Benfica alla vittoria sull’Eintracht Francoforte, ora Joao Felix è ancora più ambito dalle grandi d’Europa. Forte della clausola da 120 milioni di euro, il club lusitano spera che si scateni un’asta tra le tanti pretendenti ed intanto dice il […] More