Juventus | Bernardeschi | ' Prima giocavo per gli altri | ora lo faccio per me stesso'

Juventus - la probabile formazione contro l'Atalanta : torna Bernardeschi : Questa mattina la Juventus si è allenata in vista della partita contro l'Atalanta. Domani i Campioni d'Italia vorranno ritrovare la vittoria per salutare nel miglior modo possibile Andrea Barzagli e Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, contro i bergamaschi, potrebbe schierare alcune novità e non è da escludere che possa impiegare un 3-4-3. Inoltre potrebbe utilizzare dal primo minuto Mario Mandzukic che in settimana ha ripreso ad ...

Juventus - Bernardeschi si sarebbe guadagnato la conferma con o senza Allegri : Queste sono ore davvero calde in casa Juventus. Infatti, Andrea Agnelli insieme a tutta la dirigenza bianconera sta mettendo giù i programmi per la prossima stagione. Il Presidente della Juve in particolare è alle prese con il nodo allenatore e da mercoledì sta incontrando con costanza Massimiliano Allegri. Il primo summit è avvenuto due giorni fa e ieri pomeriggio è andato in scena il secondo appuntamento in poche ore. Questo summit non ha ...

Pianigiani prende ad esempio la Juventus e Bernardeschi : 'Bisogna essere pronti' : La Juventus da molti anni è diventata un punto di riferimento per tutto il calcio italiano ma anche per gli altri sport. Infatti, i Campioni d'Italia hanno costruito una struttura solida e una rosa di assoluto livello e Massimiliano Allegri, anche se ha a disposizione molto giocatori, riesce a farli ruotare tutti evitando malumori. Proprio di questo aspetto ne ha parlato il coach dell'Olimpia Milano Simone Pianigiani che ha preso come esempio ...

Juventus : ladri a casa Bernardeschi - la fidanzata sventa il furto : Ieri sera la Juventus era in campo per il derby della Mole e Massimiliano Allegri, fra i suoi titolari, aveva schierato Federico Bernardeschi. Mentre il numero 33 juventino era in campo all'Allianz Stadium - come riferisce "La Stampa" - alcuni malviventi tentavano di introdursi nella sua abitazione torinese. Fortunatamente, però, la fidanzata di Federico Bernardeschi è riuscita a mettere in fuga i ladri. Brutto spavento per Bernardeschi Ieri ...

Paura Bernardeschi - disavventura per il centrocampista della Juventus [DETTAGLI] : Paura per Federico Bernardeschi. Durante la partita di ieri sera tra Juventus e Torino, infatti, i ladri hanno provato ad entrare nella sua casa in collina. Tentato furto, come evidenziato dalle pagine de “La Stampa“, sventato dalla fidanzata del calciatore, che ha messo in fuga i malviventi. La ragazza aveva trovato, rientrando a casa, la porta divelta, possibile quindi che sia stata utilizzata una spranga di ferro. LEGGI ...

Juventus - Bernardeschi alla Gazzetta : “Qui diventato leader” : Juventus Bernardeschi – Una stagione a due facce quella di Federico Bernardeschi alla Juventus. alla consapevolezza di poter diventare un pilastro della squadra si è accompagnato un rendimento troppo altalenante da inizio anno ad oggi. Un avvio di campionato esaltante, due gol nelle prime giornate e la grande prova di Valencia. L’infortunio poi ha rallentato […] L'articolo Juventus, Bernardeschi alla Gazzetta: “Qui ...

Juventus - Bernardeschi : 'Allegri bacchetta tutti - in Champions ci rifaremo' : Per la Juventus si sta avvicinando il giorno del derby della Mole. I campioni d'Italia, nonostante la vittoria dello scudetto, vogliono vincere contro i granata per dimostrare la supremazia cittadina. Inoltre, alla Juve c'è chi ha ancora obiettivi importanti, come Cristiano Ronaldo, che vuole diventare il capocannoniere della Serie A. Di CR7, del derby, di Massimiliano Allegri e della Champions League, ne ha parlato Federico Bernardeschi a "La ...

Juventus - a tutto Bernardeschi : “Ajax? Ecco cosa non ha funzionato! CR7 ombra e stimolo - Allegri mi bacchetta ma…” : Federico Bernardeschi parla a 360° della sua esperienza alla Juventus: dalla delusione per la partita con l’Ajax all’arrivo di Cristiano Ronaldo, passando per mister Allegri e le sue… bacchettate Federico Bernardeschi si è preso la Juventus. Il talento ex Fiorentina ha giocato una stagione importante, nella quale, a discapito di qualche gol in meno, è arrivata una grande maturazione a livello tecnico e personale. Complice ...

Juventus - Bernardeschi si racconta : “Da Ronaldo sto imparando tanto - Allegri mi bacchetta sempre” : Crescita esponenziale, molto rapida. Federico Bernardeschi è ormai diventato un punto fermo della Juve: la sua crescita fisica, tecnica e tattica da quando è arrivato a Torino è evidente. E il talento italiano si racconta alla Gazzetta dello Sport, parlando di tanti argomenti. JUVE-AJAX – “Ogni squadra che arriva tra le prime 8 ha il potenziale per vincere. All’Ajax sono abituati a giocare insieme fin dalle giovanili, qualcosa ...

Juventus - le scelte di Allegri per il match di San Siro : Bernardeschi al fianco di CR7 : La Juventus, questa mattina, si è ritrovata alla Continassa per poi partire alla volta di Milano. Infatti, Massimiliano Allegri ha deciso di non portare in ritiro i suoi giocatori visto che la sua squadra è già Campione d'Italia. Questa sera, il tecnico livornese potrebbe decidere di tornare alla difesa a tre arretrando Emre Can. Il tedesco è uno di quei giocatori che rientrano negli esperimenti tattici che il tecnico livornese farà in queste ...

Juventus - Federico Chiesa potrebbe seguire le orme di Baggio e Bernardeschi : Tramontati i sogni di gloria in Champions League, alla Juventus non resta che conquistare l'ottavo scudetto consecutivo, prima di Pasqua e perché ciò accada è necessario fare almeno un punto contro la Fiorentina, questo pomeriggio all'Allianz Stadium. Oltre a chiudere la pratica, la dirigenza sta vagliando i profili necessari per rinverdire e rinforzare la rosa della prossima stagione, in modo da colmare il gap che ancora esiste con le big ...

Juventus - Dybala e Bernardeschi guardano al futuro con ottimismo : Quest'oggi la Juventus si è ritrovata alla Continassa per riprendere gli allenamenti. Nella giornata di ieri, infatti, la squadra ha osservato un giorno di riposo durante il quale i giocatori hanno riflettuto dopo l'eliminazione dalla Champions League. La formazione bianconera adesso ha l'occasione di lenire il dispiacere per la sconfitta europea, cercando di conquistare matematicamente lo scudetto: infatti se sabato la Juve otterrà almeno un ...