James Rodriguez lascia il Bayern | aveva strizzato l’occhio al Napoli

Calciomercato – James Rodriguez-Napoli - la notizia arriva dalla Spagna : James Rodriguez verso la Premier Il trequartista colombiano James Rodriguez-Napoli rischia di essere solo un sogno di mercato per gli azzurri. Il giocatore conosce molto bene Ancelotti, e da tempo è accostato ai partenopei nonostante i costi dell’operazione siano molto elevati. In prestito biannale dal Real Madrid al Bayern Monaco, al termine della stagione difficilmente i bavaresi lo riscatteranno. Secondo quanto riportato dal ...

James Rodriguez fuori dai piani di Zidane : potrebbe fare la felicità di Allegri : La Juventus ha praticamente concluso l'annata in quanto ha conquistato l'ottavo scudetto consecutivo prima di Pasqua ed è stata eliminata dalla Champions League ai quarti ad opera dell'Ajax, squadra giovane, di minor livello tecnico ed economico: eppure ha dimostrato di meritare l'accesso alle semifinali. L'amara delusione, rimediata in Europa, impone alla dirigenza un'attenta riflessione sulle migliorie da apportare all'organico. Cristiano ...

Real - non c'è spazio per James Rodriguez - : Il futuro di James Rodriguez è avvolto nel mistero. Il colombiano, come riportato da Marca, non tornerà a giocare con il Bayern Monaco ma non farà parte neppure della rosa del Real Madrid della ...

Juventus : tre nomi per il dopo Douglas Costa - fra questi James Rodriguez (RUMORS) : dopo il primo maggio dovrebbe tenersi l'atteso incontro fra Allegri e Agnelli per ufficializzare (o meno) la permanenza del tecnico toscano sulla panchina bianconera, e probabilmente dall'esito del vertice dipenderanno gran parte delle strategie di mercato della Juventus. Anche per la prossima stagione, la dirigenza punterà ad allestire una rosa che possa competere fino in fondo per la vittoria della Champions League, e la permanenza a Torino di ...

James Rodriguez-Juventus : Mendes - chiaro messaggio a Paratici! : James RODRIGUEZ JUVENTUS – Il calciomercato è tanto strano quanto imprevedibile. A volte, e la Juventus lo sa bene, in estate arrivano delle occasioni che spuntano quasi dal nulla, pronte per essere agguantate al volo alle giuste condizioni. Sembra proprio il caso di James Rodriguez, trequartista classe 1991 attualmente in forza al Bayern Monaco. Tra […] More

Juventus-James Rodriguez : Mendes proposte ma Paratici è freddo : JUVENTUS JAMES Rodriguez, c’è freddezza- Una voce di mercato che circola già da qualche mese ma che, secondo quanto trapela dall’Inghilterra, potrebbe rimanere tale. I rumors che vogliono James Rodriguez giocatore della Juventus nella prossima stagione sono destinati a spegnersi: il The Sun infatti rivela come il giocatore sia stato proposto da Jorge Mendes (procuratore […] L'articolo Juventus-James Rodriguez: Mendes proposte ...

James Rodriguez alla Juventus? “Perchè no? Ci sono voci…” : James Rodriguez viene accostato alla Juventus da qualche settimana, il calciatore ha fatto sapere che apprezzerebbe la piazza James Rodriguez schiaccia l’occhio alla Juventus. Il calciatore colombiano tornerà al Real Madrid dopo la non esaltante esperienza al Bayern Monaco, ma sarà un ritorno momentaneo dato che sarà messo sul mercato immediatamente dai blancos. James Rodriguez dunque si sta già guardando attorno ed attraverso la ...

James Rodriguez sempre più lontano dal Bayern. A fine stagione si deciderà il suo destino : James Rodriguez sempre più lontano dal Bayern Monaco. Uli Hoeness, presidente del club bavarese, in un’ intervista aveva fatto capire di non essere intenzionato a pagare 42 milioni per trattenere una riserva, nella fattispecie James Rodriguez. Le scelte di Kovac,poi, hanno accreditato sempre più questa ipotesi dla momento che l’attaccante colombiano è stato escluso dall’undici titolare nelle ultime quattro partite giocate ...

Occasione James Rodriguez - c’è anche il Milan alla finestra : James Rodriguez lascerà il Bayern Monaco per tornare al Real Madrid dove rimarrà solo per far scalo verso la prossima destinazione anche il Milan si è iscritto alla corsa per James Rodriguez. I rossoneri alle prese con problemi legati al Fair Play finanziario, devono sondare il mercato alla ricerca di occasioni low cost da cogliere, in modo da non sforare i paletti imposti dall’Uefa. James Rodriguez potrebbe essere proprio una di ...

James Rodriguez - Mendes ha fretta : incontro con il Bayern Monaco : Bayern Monaco , cosa vuoi fare con James Rodriguez ? Come riferito da Sport Bild , l'agente del colombiano Jorge Mendes ha fretta di conoscere le intenzioni dei bavaresi e per questo ha chiesto un incontro chiarificatore alla dirigenza.

Arsenal-Napoli non si gioca solo in campo : è duello anche per James Rodriguez? : Una scadenza che si avvicina, per James Rodriguez, che al termine della stagione vedrà concludersi il biennio di prestito al Bayern Monaco, con i tedeschi che però al momento non sembrano avere ...

Calciomercato Juventus - svolta James Rodriguez : è diventato comunitario : Il Calciomercato è pronto ad entrare nel vivo: a due mesi dalla fine della stagione, i top club sono pronti a programmare la prossima campagna acquisti, con l'obiettivo di rafforzare le proprie rose. In particolar modo le grandi deluse europee sono sicuramente Paris Saint Germain, Bayern Monaco e Real Madrid, che sono uscite dalla Champions League agli ottavi di finale. Nella società tedesca gioca un trequartista colombiano, in prestito con ...

James Rodriguez-Juventus : il Bayern tentenna - bianconeri ancora in corsa : James Rodriguez-Juventus: i dubbi dei bavaresi consentono alla Juve di ritornare in corsa per il fantasista colombiano. 42 milioni la cifra pattuita per il riscatto del numero 10 ex Real. Troppi secondo i dirigenti del club tedesco, che parrebbero non essere intenzionati ad esercitare l’opzione di riscatto. James Rodriguez-Juventus, il nome non convince Paratici Impensabile […] More