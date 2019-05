Iva Zanicchi sogna Sanremo dopo il GF | chi candida alla conduzione

Michael Terlizzi incredulo : Iva Zanicchi gli offre un lavoro in diretta : La proposta di Iva Zanicchi a Michael Terlizzi durante la diretta del Grande Fratello Grande sorpresa per Michael Terlizzi durante la settima puntata del Grande Fratello 16. Il figlio di Franco, ex naufrago dell’Isola dei Famosi, ha ricevuto un lavoro in diretta tv da Iva Zanicchi. L’opinionista di Barbara d’Urso ha annunciato, con la collaborazione […] L'articolo Michael Terlizzi incredulo: Iva Zanicchi gli offre un ...

Francesca De André disperata al Gf - Gennaro spiazza : l’affondo di Iva Zanicchi : Grande Fratello, Francesca De André scopre in diretta il tradimento del fidanzato Giorgio: l’incontro con la sorella L’ultima puntata del Gf non è stata di certo facile per Francesca De André. La ragazza ha infatti scoperto stasera non solo di essere stata tradita dal fidanzato Giorgio ma, come se non bastasse, è stata messa al […] L'articolo Francesca De André disperata al Gf, Gennaro spiazza: l’affondo di Iva Zanicchi ...

Grande Fratello - Francesca De Andrè umiliata da Iva Zanicchi : "Le scimmie sono molto più eleganti" : Le liti nella casa del Grande Fratello non sono una novità, ma a quanto pare la puntata di lunedì 13 maggio è stata particolarmente animata e i toni furiosi non sono piaciuti ai due opinionisti in studio, Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi, che si sono detti "sconvolti" e "delusi" dall'atmosfera ch

Iva ZANICCHI/ Provoca Michael Terlizzi : 'Giuri sul tuo pisel*o di non essere gay?' : Iva ZANICCHI opinionista al Grande Fratello 16 ha appena fatto una battuta ai danni di Michael Terlizzi: 'Giura sul tuo pise*lo di non essere gay!'.

“Che tempo che fa” – Ventinovesima puntata del 12 maggio 2019 – Tra gli ospiti : Francesco Gabbani - Iva Zanicchi - Carlo Calenda - Saviano - Tito Stagno.. : Che tempo che fa è su Raiuno per il secondo anno consecutivo. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:00 circa. La puntata del lunedì, […] L'articolo “Che tempo che fa” – Ventinovesima puntata del 12 maggio 2019 – Tra gli ospiti: Francesco Gabbani, Iva Zanicchi, ...

Ceccardi : "Con Iva Zanicchi siamo parenti" : Il sindaco di Cascina, Pisa,, Susanna Ceccardi , in un'intervista a 'Un Giorno da Pecora', Radio Rai 1, rivela un particolare curioso: è parente di Iva Zanicchi. La celebre cantante è biscugina di suo ...

Mara Maionchi/ La lite con Iva Zanicchi e il tradimento del marito - Che tempo che fa - : Mara Maionchi a Che tempo che fa: l'ex giudice di X Factor risponderà alle polemiche di Iva Zanicchi? E sul tradimento del marito...

Ivana Icardi eliminata/ Francesco Mogol : 'Iva Zanicchi ha capito tutto!' - GF 16 - : Ivana Icardi, Grande Fratello 2019: rischia l'eliminazione. Qual'è lo scopo del flirt con Gianluca Onestini? Ivana cerca di entrare nelle simpatie del pubblico ma...

GF - Iva Zanicchi : Non mi interessa di quello che fanno i ragazzi’ - scoppia la polemica : Iva Zanicchi è finita al centro di una bufera mediatica per via delle ultime dichiarazioni rilasciate durante il Maurizio Costanzo Show. In molti, addirittura, hanno chiesto le dimissioni della cantante, ma andiamo a capire cosa è accaduto realmente. Mercoledì 25 aprile è andata in onda una puntata del talk trasmesso in seconda serata da Maurizio Costanzo e tra gli ospiti era presente anche Iva Zanicchi. L’artista quest’anno ricopre il ruolo di ...

Gf - Iva Zanicchi : "I vip nella Casa? Non li conosco" : Iva Zanicchi ricopre il ruolo di opinionista del Grande Fratello al fianco di Cristiano Malgioglio da cui è spesso prevaricata. Ospite al Maurizio Costanzo Show , Iva Zanicchi ammesso di non avere ' ...

Maurizio Costanzo Show - Iva Zanicchi e la frase molto spinta in diretta : imbarazzo sul palco : Iva Zanicchi senza freni al Maurizio Costanzo Show. La grande artista della musica italiana è stata ospite del programma di Canale 5 e a un certo punto ha voluto raccontare un aneddoto che...

Iva Zanicchi - confessione sui concorrenti del Gf 16 : l’opinionista spiazza tutti : Maurizio Costanzo Show, Iva Zanicchi ospite della puntata del 25 aprile Al Maurizio Costanzo Show una Iva Zanicchi in splendida forma! La cantante si è riscoperta opinionista ultimamente e la stiamo apprezzando molto al Grande Fratello in questa veste. Lei ha parlato di questo nel programma in seconda serata di Canale 5, ma non solo. […] L'articolo Iva Zanicchi, confessione sui concorrenti del Gf 16: l’opinionista spiazza tutti ...

Costanzo Show - speciale 'Opinionisti' : tutti gli ospiti da Francesco Facchinetti a Iva Zanicchi : Giovedì 25 aprile, in seconda serata su Canale 5, un nuovo appuntamento con il talk più longevo della tv