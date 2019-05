Italia paese per vecchi | nel calcio i giovani si prendono solo se li fa crescere qualcun

Italia paese per vecchi : noi i giovani li prendiamo solo se li fa crescere qualcun altro : Il calcio Italiano non punta sui giovani, concede loro fiducia, ma solo per pochi minuti e in partite non determinanti, poi li mette da parte e li lascia invecchiare. Lo abbiamo scritto, quando abbiamo raccontato che l’età media della Serie A Italiana è tra le più alte d’Europa. Tutti invocano un cambiamento, ma poi non cambia mai nulla. Il ct della Nazionale, Mancini, prova ad avere un concetto innovativo di calcio, convocando, ad ...

Renzi : "L'Italia non conta più una cippa. Conte? Un disastro - indegno di rappresentare il Paese" : Matteo Renzi da Milano va all’attacco del governo e chiarisce che il Pd non si alleerà mai con i 5 Stelle, come previsto e auspicato da alcuni osservatori. Ospite ieri sera dell’incontro elettorale organizzato dall’ex ministro dello Sviluppo Carlo Calenda, capolista al Nord-est alle Europee, Renzi spiega: “Non vogliamo un accordo con i Cinquestelle, è ridicolo”. Conte: “Grave mettere in dubbio la ...

L’Italia non è un Paese per bambini e ragazzi disabili : L’Italia non è un Paese per bambini e ragazzi disabili, sono solo 234 i parco giochi inclusivi in tutto il territorio nazionale, come riporta un documento di studio dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza dedicato al Diritto al gioco e allo sport dei bambini e dei ragazzi con disabilità. Lo studio e le proposte del Garante presentano un’Italia ancora arretrata in termini di inclusività nella sfera più importante per bambini e ...

Meteo - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : maltempo in tutta Italia - domani bel tempo al Sud e aumento temperature in tutto il Paese : Dopo l’ennesimo weekend di maltempo in questo mese di maggio con piogge torrenziali e violente grandinate al Nord, la situazione non migliora ad inizio settimana. Oggi, lunedì 20 maggio, infatti avremo piogge e temporali su tutto il Paese, mentre da domani le condizioni miglioreranno al Sud, dove ci sarà una prevalenza di bel tempo. Ecco le Previsioni del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare che dalle 06.00UTC alle 24UTC di oggi, 20 ...

L’effetto Iliad si è fatto sentire : l’Italia è il Paese meno caro in Europa per costo delle offerte : Stando a un nuovo studio, l'Italia è il Paese meno caro tra quelli dell'Europa Occidentale per quanto riguarda i servizi di telefonia mobile L'articolo L’effetto Iliad si è fatto sentire: l’Italia è il Paese meno caro in Europa per costo delle offerte proviene da TuttoAndroid.

Confcommercio Censis : Outlook Italia 2019 - cresce incertezza paese : Confcommercio Censis: Outlook Italia 2019. Clima di fiducia e aspettative di famiglie e imprese, andamento dei consumi e prospettive economiche

Qual è il Paese dove si consumano più alcolici? L’Inghilterra. Ed ecco la posizione dell’Italia nel Global Drugs Survey : La classifica, pubblicata dal Daily Mail, rende conto del consumo di bevande alcoliche nei vari Paesi. Si tratta del Global Drugs Survey: i ricercatori londinesi hanno intervistato 5.400 persone provenienti da Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord e oltre 120.000 nel mondo. E Qual è il Paese che compare al primo posto per consumo di alcolici? L’Inghilterra. Poi Stati Uniti, Canada e Australia. E ancora Danimarca, India, Irlanda, ...

Chiara Ferragani si schiera con Uber : «Italia unico paese dove non funziona per una stupida legge» : Chiara Ferragni si schiera con Uber. Inaspettatamente, in realtà. Uno sfogo in piena regola quello pubblicato sui social da Chiara Ferragni. «Quando finisci di lavorare alle 8...

Chiara Ferragni si sfoga : “L’Italia è l’unico Paese dove Uber non funziona a causa di una stupida legge appena approvata” : “Non posso credere che l’Italia sia l’unico Paese dove c’è un tale scontro tra i tassisti e gli autisti di Uber”. Dalle sue Instagram story, Chiara Ferragni si lascia andare ad uno sfogo sulla questione della regolamentazione dei servizi di Ncc e Uber, lanciandosi in un’invettiva anche contro il governo: “Grazie a questa nuova legge molto famiglie sono rimaste senza lavoro per una decisione presa l’altra sera e che proprio non condivido ...

Conad acquista Auchan Italia : diventa il primo gruppo nel Paese : Nasce un gigante della Gdo. Conad ha siglato un accordo con Auchan Retail per l’acquisizione della quasi totalità delle sue

De Laurentiis : “Negli stadi si spaccia e il Ministero dell’Interno dorme. L’Italia è il Paese più corrotto del mondo” : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nel corso del forum “Il calcio che vogliamo” organizzato presso la sede de “Il Corriere dello Sport” a Roma, ha rilasciato importanti dichiarazioni. Nel dettaglio, il numero uno del Napoli ha parlato della droga che gira negli stadi italiani: “Il calcio inglese ha avuto una santa come la Thatcher mentre oggi il Ministero dell’Interno dorme, è assente da ...

Giro d’Italia 2019 - un volume d’affari da 40 milioni di euro! La Corsa Rosa coinvolge un Paese intero : tutte le cifre : Il Giro d’Italia 2019 sarà uno degli eventi sportivi più importanti dell’intera stagione, la Corsa Rosa scatterà sabato 11 maggio con una cronometro individuale da Bologna e ci terrà compagnia per tre settimane fino a domenica 2 giugno quando andrà in scena la conclusiva prova contro il tempo a Verona. Sono previste 21 tappe per un totale di 3578 chilometri, il percorso è infarcito di salite soprattutto nell’ultima settimana e ...

Analfabeti digitali : secondo l’OCSE l’Italia il terzo Paese peggiore su 29 analizzati : “La popolazione italiana non possiede le competenze di base necessarie per prosperare in un mondo digitale, sia in società sia sul posto di lavoro“, parola dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), che ha tracciato un quadro abbastanza preoccupante per la situazione italiana. I dati sono contenuti nella relazione Skills Outlook 2019, che scatta la fotografia delle competenze digitali dei cittadini ...

Accadde oggi : nel 1978 l’Italia fu l’unico Paese ad abolire i manicomi e regolamentare il TSO : Era il 10 maggio 1978 quando si diceva per sempre addio ai cosiddetti manicomi: la legge Basaglia, dal nome dello psichiatra e promotore della riforma psichiatrica, Franco Basaglia, sancì l’abolizione di tutti i manicomi sul territorio nazionale e la regolamentazione dei Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO), istituendo i servizi di igiene mentale pubblici. Estensore materiale della legge fu lo psichiatra e politico democristiano Bruno ...