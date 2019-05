Italia-Germania | Nations League volley femminile oggi | orario d’inizio e come vederla in

Debito pubblico - Austria e Germania vincono il premio amnesia. Ma per l’Italia una soluzione c’è : Da tempo il Debito sovrano è il convitato di pietra della vita pubblica. Nell’ultimo anno, politica e media, finanza e festival di Sanremo hanno girato attorno a un unico oggetto: i soldi. E la paura della bancarotta di Stato ha disturbato il sonno degli italiani. Come prendere per le corna il quarto Debito pubblico del mondo in proporzione al prodotto interno lordo dopo Giappone, Grecia e Libano? In soldoni, il quinto al mondo, dopo Stati ...

Germania - autobus Flixbus si rovescia vicino Lipsia : morta donna Italiana di 63 anni : Un terribile incidente stradale si è verificato domenica pomeriggio in Germania, sulla A9, precisamente nei pressi di Bad Dürrenberg, località non lontana da Lipsia. Per cause ancora in corso di accertamento (forse un colpo di sonno dell'autista), un autobus della nota compagnia low-cost Flixbus si è improvvisamente rovesciato sulla carreggiata. L'incidente ha causato diversi feriti, e purtroppo una nostra connazionale di 63 anni, Cristina ...

Germania - bus si schianta : morta un'Italiana : Nicola De Angelis È morta all'età di 63 anni dopo che il Flixbus sul quale viaggiava, che stava percorrendo la A9 tedesca, è uscito fuori strada ribaltandosi. La donna stava viaggiando da Berlino a Monaco Una donna italiana di 63 anni è morta in un grave incidente in Germania, il Flixbus su cui stava viaggiando è uscito fuori strada ribaltandosi mentre stava viaggiando da Berlino a Monaco. Si chiamava Cristina Pavanelli, stava ...

Pullman Flixbus sbanda e si rovescia in Germania : muore passeggera Italiana : La tragedia lungo l'autostrada tedesca A9 nei pressi di Bad Dürrenberg, vicino a Lipsia. La vittima è Cristina Pavanelli, 63enne residente a Trento che era in viaggio con i figli. Per motivi ancora da accertare, l'autobus, che era carico di persone, ha improvvisamente sbandato prima di schiantarsi contro il guardrail e capovolgersi su un fianco.Continua a leggere

FINANZA/ L'illusione dell'Italia di fronte ai guai della Germania : La guerra tra Cina e Usa avrà effetti sull'Europa. L'Italia, nonostante le apparenze, non vedrà però migliorare la sua situazione

La Germania prova a commissariarci Cdu : "L'Italia è un rischio - vigiliamo" : A causa della "alleanza tra populisti" che governa in Italia, la Germania si vede costretta "a essere molto vigile". Kramp-Karrenbauer, la delfina della Merkel, prova a commissionare Roma Segui su affaritaliani.it

Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 : Svizzera e USA non sbagliano - Germania batte Slovacchia - altra batosta Italia : Si è appena conclusa la sesta giornata dei Mondiali 2019 di Hockey su ghiaccio con quattro partite in programma: alle 16:15 la Svizzera si è imposta per 4-1 sulla Norvegia mentre gli Stati Uniti si sono liberato della Gran Bretagna per 6-3. Nelle sfide serali l’Italia si è presa una brutta ripassata dalla Russia al termine di un match concluso con il risultato di 10-0, mentre la Germania ha sconfitto la Slovacchia 3-2 al termine di una ...

Giro d’Italia 2019 : Pascal Ackermann rilancia la Germania che vola negli sprint : I teutonici si erano abituati bene, soprattutto nell’ultimo lustro: prima André Greipel, poi Marcel Kittel. Fior fior di vittorie arrivate nelle varie volate in Giro per l’Europa, soprattutto per quanto riguarda le grandi corse a tappe: 22 per il 36enne ora al Team Arkéa Samsic, 19 per il 31enne ex Katusha Alpecin. Ora però entrambi sembrano (appare definitivamente) aver fermato la propria corsa: l’età avanza, aumentano i ...

Giro d’Italia 2019 : Pascal Ackermann rilancia la Germania che vola negli sprint : I teutonici si erano abituati bene, soprattutto nell’ultimo lustro: prima André Greipel, poi Marcel Kittel. Fior fior di vittorie arrivate nelle varie volate in Giro per l’Europa, soprattuto per quanto riguarda le grandi corse a tappe: 22 per il 36enne ora al Team Arkéa Samsic, 19 per il 31enne ex Katusha Alpecin. Ora però entrambi sembrano (appare definitivamente) aver fermato la propria corsa: l’età avanza, aumentano i ...

Crescita - nel primo trimestre la Germania torna in positivo : +0 - 4% - in linea con Eurozona. Italia penultima dopo Lettonia : Nel primo trimestre del 2019 l’economia tedesca, che a fine 2018 aveva rallentato, è tornata a crescere: il pil ha segnato +0,4% rispetto agli ultimi tre mesi dello scorso anno. Stando ai dati Eurostat, il dato è identico alla Crescita media dell’Eurozona nello stesso periodo. La Ue a 28 è invece cresciuta in media dello 0,5%. Entrambi i risultati sono in progresso dello 0,2% rispetto al trimestre precedente. Rispetto allo stesso trimestre ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 : Danimarca strapazza Gran Bretagna - Germania e Svizzera passano su Francia e Austria - perde ancora l’Italia : Si è conclusa da poco e senza sorprese la quinta giornata dei Mondiali 2019 di Hockey su ghiaccio, caratterizzata dalle vittorie di tutte le squadre favorite nei rispettivi match odierni: alle 16:15, mentre l’Italia subiva la terza sconfitta a zero della competizione per mano della Lettonia, la Danimarca ha demolito la Gran Bretagna ottenendo il rotondo successo di 9-0. In tarda serata, invece, sono arrivate le vittorie di Germania, 4-1 ...

SCENARIO/ Manovra e Iva - per l'Italia conta il voto in Francia e Germania : Le elezioni del 26 maggio sono importanti sia per l'Italia che per i rapporti tra Ue e Usa. I voti che contano di più quelli in Francia e in Germania

Disoccupati di lunga data : Sono 900mila nel Sud Italia - più di tutta la Germania : Il nostro è il paese d'Europa con più persone che cercano lavoro da oltre un anno: Sono 1,6 milioni. La maggior parte si concentra nel Meridione. Sicilia, Campania, Puglia e Calabria Sono anche in coda alla graduatoria per l'occupazione femminile.Continua a leggere

Disoccupati di lunga data : «Sono 900mila nel Sud Italia - più di tutta la Germania» Sicilia maglia nera : Le Regioni del Sud e le Isole si confermano nel 2018 maglia nera in Europa per l'occupazione dei giovani e delle donne ma anche per la difficoltà di trovare un lavoro. I Disoccupati di...