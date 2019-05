Israele | scienziati riproducono ' birra dei Faraoni' con lievito antico di 5mila anni

Blastingnews

(Di giovedì 23 maggio 2019) Un team di ricercatori israeliani è riuscito a produrrecon unavente un'età di ben. Il risultato che hanno ottenuto sembra essere simile, secondo gli studi, alla bevanda che ibevevano nell'Egitto. Ora, l'idea è di mettere un giorno in vendita questaantica. Una'invecchiata' di benTutto è cominciato quando i ricercatori di tre università israeliane sono riusciti a estrarre sei frammenti dida alcuni antichi cocci di ceramica rinvenuti in Terra Santa. Proprio da questi lieviti, dopo le prime incertezze, gli esperti hanno deciso di produrre della. In particolare, sono stati Ronen Hazan e Michael Klutstein, due biologi della Hebrew University, ad aver avuto l'idea di creare questa bevanda utilizzando il. Aren Maeir, archeologa della Bar-Alan University, ha dichiarato: "Ricordo che quando tirammo ...

M4r14P40l4 : RT @siliconwadi_it: Si parlerà di #terapie #oncologiche trasformative, nuovi tipi di terapie #cellulari, editing genico e #cannabis #medica… -