Irina dagli occhi di ghiaccio” svuota il conto dell’anziano e finisce in galera

(Di giovedì 23 maggio 2019) Paolo Grisorio A Nerviano una delle molte storie di badanti truffaldine che si ripetono identiche attraverso l’Italia Non si chiamaSbatilowa come quella della barzelletta, viene piuttosto definita “ Rinadida chi l’ha incrociata. Il raggiro Il ideato per la circonvenzione di un uomo anziano, tetraplegico e malato di Alzheimer al quale prestava le sue cure a Nerviano, in provincia di Milano, è valsa la condanna a tre anni e sei mesi di carcere a Ina K. la poco meno che cinquantenne badante bielorussa. Prelievi bancomat, pagamenti con carta, assegni e bonifici a proprio favore, erano la consueta fonte di approvvigionamento della donna venuta dall’est, che oltretutto non ha esitato a intervenire anche sulla salute dell’uomo somministrandogli farmaci che ne assicurassero uno stato di quasi perenne torpore. La donna per agire indisturbata avesse ...

