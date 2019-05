Ipertensione | ecco l’insolita bevanda in grado di combattere la pressione alta

Dall’ Ipertensione all’asma : ecco le province dove si consumano più farmaci : Quanti farmaci per malattie croniche consumano quotidianamente gli italiani? In quali province vi è il maggior consumo pro capite? A queste e a altre domande risponde la ricerca Iqvia - Il Sole 24 Ore...

Dall’ Ipertensione all’ansia : ecco le province dove si consumano più farmaci : Quanti farmaci per malattie croniche consumano quotidianamente gli italiani? In quali province vi è il maggior consumo pro capite? A queste e a altre domande risponde la ricerca Iqvia - Il Sole 24 Ore...

Combattono diabete - colesterolo e Ipertensione : ecco le mille proprietà dei lupini (e le ricette giuste) : “I lupini, legumi spesso sottovalutati e poco consumati, sono in realtà degli alimenti preziosi per la nostra salute, fondamentali in particolare per combattere il colesterolo, il diabete e l’ipertensione”, spiega il dott. Vincenzo Liguori, biologo e nutrizionista, attraverso la propria pagina Facebook. “Si tratta di un alimento ad alto contenuto proteico, finito spesso sotto la lente della ricerca scientifica proprio in quanto ...