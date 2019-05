Inter | tutto su Lukaku | 30 milioni più Perisic per arrivare al belga

Sea Watch - Interrogato il comandante : "Rifarei tutto" : Sea Watch, interrogato il comandante: "Rifarei tutto" Arturo Centore è stato ascoltato per oltre 6 ore dai pm. Intanto sull'imbarcazione, ancorata e sotto sequestro a Licata, è scattata una perquisizione: una giornalista americana si rifiuta di consegnare l'apparecchio con cui ha filmato quanto accaduto sulla ...

Da oggi in vigore in tutto il mondo il nuovo Sistema Internazionale delle unità di misura : Siamo a una svolta epocale, che non interessa solo il mondo scientifico, ma anche il comune cittadino: da oggi, lunedì 20 maggio 2019, le nostre misurazioni avranno un riferimento più che stabile e certo, ovvero le leggi dell’universo. Il 20 maggio, in occasione della Giornata Mondiale della Metrologia, entra infatti in scena il nuovo Sistema Internazionale delle unità di misura (SI), nel quale a cambiare sono le definizioni delle sette unità ...

GF 16 - fulmine si abbatte sulla casa - Interrotta la diretta - la D'Urso : 'Tutto allagato' : Durante la scorsa serata, Roma è stata sorpresa da un forte temporale che ha anche coinvolto la casa del Grande Fratello, provocando dei danni alla struttura. Come raccontato anche dalla conduttrice del reality show, Barbara D'Urso, il fulmine ha reso impossibile continuare la diretta. Infatti la D'Urso ha confessato che prima era saltato l'audio e poi si era interrotta la diretta. Tutto questo è successo verso 00:30, quando anche i ...

Gazzetta – Inter asfaltata dal Napoli : è inconcepibile soprattutto un aspetto : Inter asfaltata dal Napoli, Gazzetta a valanga sui nerazzurri: Inter asfaltata dal Napoli, è questo il commento della rosea, oltre che opinione comune di chiunque abbia assistito alla gara. Gli uomini di Ancelotti surclassano, con risultato e classifica, la troupe di Luciano Spalletti, da tutti indicata come l’ anti Juve ad inizio stagione. Una lezione di Calcio con un pizzico di “vendetta”, per la brutta serata con cui ...

Internazionali d’Italia 2019 - Italia respinta all’esame del Foro. Ma non è tutto da buttare.. : La giornata dei due atti agli Internazionali d’Italia 2019 di tennis è andata in archivio e l’Italia, con quattro rappresentanti al seguito, purtroppo è uscita di scena. Un filo di delusione c’è perchè, in taluni casi, si sarebbe potuto ambire a ben altro risultato. Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Marco Cecchinato e Jannik Sinner erano gli alfieri e chiaramente dall’ultimo dei giocatori citati non ci si poteva aspettare ...

Internazionali d’Italia – Tutto facile per Naomi Osaka - la giapponese stende la Buzarnescu e vola ai quarti : Niente da fare per la tennista rumena al cospetto della numero uno del ranking, che si impone con il punteggio di 6-3, 6-3 Naomi Osaka stacca il pass per i quarti di finale degli Internazionali d’Italia, la tennista giapponese non lascia scampo alla Buzarnescu stendendola in due set con il punteggio di 6-3, 6-3. Match a senso unico a favore della numero uno del ranking WTA, che chiude i conti dopo solo un’ora e quattordici ...

Internazionali d’Italia - a tutto Nadal : “difficile diventare come me - ma giusto provarci. Ritiro? Vi svelo le mie intenzioni” : Il tennista spagnolo ha parlato del suo modo di vedere il tennis e dei suoi progetti futuri, sottolineando di non pensare al ritiro Giornata di relax ieri al Foro Italico, la pioggia non ha permesso ai protagonisti degli Internazionali d’Italia di scendere in campo, così molti ne hanno approfittato per rigenerarsi e dedicarsi ad altre attività. AFP/LaPresse Rafa Nadal si è concesso ai microfoni della Gazzetta dello Sport, parlando ...

Internazionali d’Italia 2019 - un folle spettacolo in due atti al Foro Italico : secondo e terzo turno tutto in un giorno con tante stelle e azzurri in campo : Giove Pluvio l’ha architettata proprio bene. Ebbene sì, la pioggia incessante della giornata appena trascorsa ha costretto gli organizzatori degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis a mutare drasticamente il programma degli incontri ed a proporre una scorpacciata di match nello stesso giorno, comprendente il secondo e il terzo turno del torneo. Per noi comuni mortali una follia e per i giocatori in campo che cosa sarà? Si ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : la pioggia ferma tutto! Programma spostato e rischio cancellazione : Doveva essere un mercoledì da sogno per gli Internazionali d’Italia 2019 ed invece è arrivata la pioggia a mettere in crisi tutto il Programma. Non si gioca al Foro Italico e non lo si farà sicuramente prima delle 11.30 (comunicazione degli organizzatori), ma le previsioni del meteo non promettono nulla di buono e dunque con ogni probabilità l’inizio dei match verrà posticipato ancora. La pioggia dovrebbe essere la grande ...

LIVE Internazionali d’Italia 2019 - 15 maggio in DIRETTA : la pioggia ferma tutto il programma : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata degli Internazionali d’Italia 2019. Sarà un mercoledì ricchissimo al Foro Italico, perchè scendono in campo tantissimi big sia in campo maschile che in quello femminile. E’ il grande giorno del ritorno al Foro Italico dopo tre anni di Roger Federer. Lo svizzero aprirà il programma sul campo Centrale contro il portoghese Joao Sousa in un match di secondo turno che sembra ...

Tangenti in Lombardia - Fontana Interrogato dai pm : "Ho chiarito tutto" : Tangenti in Lombardia, Fontana interrogato dai pm: "Ho chiarito tutto" Il presidente della Regione è indagato nell’ambito dell’inchiesta della Dda di Milano su un vasto sistema corruttivo in Lombardia, che ha portato a 43 misure cautelari. È accusato di abuso di ufficio per una nomina in Regione di un suo ex socio di ...

Formula 1 – Flavio Briatore ci va giù pesante - che attacco alla Ferrari : “dalle loro Interviste sembra che tutto vada bene - ma…” : Flavio Briatore senza peli sulla lingua: il parere dell’ex team manager della Renault dopo la debacle Ferrari al Gp di Spagna La Ferrari è arrivata a Barcellona con le migliori intenzioni, carica e motivata per far bene e mettere i bastoni tra le ruote alla Mercedes. Il team di Maranello ha portato in Spagna importanti novità tecniche, per permettere ai piloti di poter competere con i rivali delle Frecce Argento. Il Gp del Montmelò ...