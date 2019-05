Inter | Lukaku per sostituire Icardi | lo United chiede una contropartita | la situazione

Inter - Conte avrebbe fatto le prime richieste : una delle più importanti sarebbe Lukaku : L'Inter si gioca tutto domenica nell'ultima giornata di campionato contro l'Empoli. In caso di successo i nerazzurri sarebbero qualificati alla prossima edizione della Champions League, mentre in caso contrario dovranno sperare in un passo falso anche del Milan, impegnato al Mazza di Ferrara contro la Spal. La società, intanto, sta lavorando anche in ottica futura e in questo senso sembra praticamente fatta per il nuovo allenatore, che sarà ...

Calciomercato Inter - intreccio col PSG : sempre Dzeko nel mirino - ma c’è l’ombra di Lukaku… : Domani la ghiotta possibilità di chiudere quasi definitivamente il discorso Champions League. L’Inter ospita a San Siro il fanalino di coda Chievo, già retrocesso in Serie B da qualche settimana. Ma i nerazzurri continuano a pensare anche al mercato. sempre incertezza sulla situazione Icardi, il nome che resta in pole per la sostituzione è ancora Edin Dzeko. La Gazzetta dello Sport odierna spiega un Interessante intreccio di mercato ...

La Gazzetta ipotizza l’Inter con Conte in panchina : 3-5-2 con Lukaku e Lautaro in attacco : Ancora non è arrivata l'ufficialità, ma il terzo posto in Serie A (che significherebbe qualificazione alla prossima Champions League) sembra molto vicino per l’Inter. Proprio per questo la dirigenza, rappresentata in ambito operativo dal direttore sportivo Piero Ausilio e dall'amministratore delegato Giuseppe Marotta, è pronta a costruire una rosa in grado di competere in Serie A ed in Champions League. Indipendentemente dalla permanenza di ...

Inter - Juve - Real : tutti pazzi per gli attaccanti! Da Icardi e Dybala a Lukaku : i 10 più costosi al mondo! : Il mercato è alle porte, sognare non costa niente. Prendere un centravanti, invece, costa. E parecchio pure. L' Inter e l'intreccio Icardi , che si intreccia con il futuro di Spalletti , che si ...

Dall'Inghilterra : Inter - Lukaku ha già incontrato Ausilio : Lo stesso giocatore, in una recente Intervista rilasciata a ' Sky Sport ', aveva espresso il proprio gradimento per un'eventuale trasferimento in Serie A . Secondo quanto riferisce il ' The Sun ', l'...

Inter e Juve - Lukaku apre : 'Spero di giocare in Serie A - sarebbe un sogno' : Romelu Lukaku sogna la Serie A . Intervistato da Sky Sport per ' I signori del calcio ', l'attaccante del Manchester United - accostato nelle ultime settimane a Inter e Juventus - ha svelato di essere molto attratto da un'esperienza italiana: ' giocare ...