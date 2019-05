Inseguimento dopo furto telefonino ad anziano | arrestato a stazione Termini

Golf - PGA Tour 2019 : Sungjae Im in testa dopo due giri a Punta Cana. In quattro al suo Inseguimento : Sungjae Im è il leader del Corales Puntacana Resort & Golf Championship, torneo del PGA Tour alternativo al WGC-Dell Technologies Match Play in corso di svolgimento in Repubblica DominiCana. Il sudcoreano infila un altro giro in -5 su questo par 72, collocandosi dunque a -10, continuando la propria ricerca della prima vittoria da professionista. Sarebbe un bel modo per festeggiare il proprio compleanno, dal momento che compie 21 anni proprio ...