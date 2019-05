ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2019) La controè servita. Fedele alla promessa di smontare (quasi) totalmente la Buona scuola di Matteo, ilgialloverde ha rivisto anche la parte che riguardava l’, cioè le modalità di certificazione e assegnazioneore di sostegno agli alunni disabili. In questo caso la necessità di un passo indietro era condivisa dal mondo della scuola efamiglie, che temevano che la svolta fosse solo una scusa per un tagliorisorse. Già a fine 2018 ilaveva lasciato intendere di non voler proseguire su quella strada, tanto da inserire una proroga in extremis nell’ultima legge di Bilancio e adesso è ufficiale: l’ultima parola sul sostegno spetterà ancora alle scuole, con un coinvolgimento importantefamiglie. Non sempre serve cambiare.ORE RESTA ALLE SCUOLE La principale novità del decreto 66/2017 riguardava ...

Mov5Stelle : Abbiamo migliorato l’inclusione scolastica di circa 200mila studenti con #disabilità. Leggete un po' ?? - GiuseppeConteIT : Si è da poco concluso il Consiglio dei Ministri. Approvato il decreto correttivo del d.lgs. n. 66 del 2017 sull’inc… - TutteLeNotizie : Inclusione scolastica, il governo blocca la riforma Renzi: l’assegnazione delle ore di… -