Il voto del Parlamento britannico sul nuovo accordo per Brexit sarà posticipato

Amministrative Emilia-Romagna - da Ferrara a Modena : i 5 capoluoghi rossi al voto che temono l’avanzata della Lega : L’Emilia-Romagna “rossa” trema in vista delle Amministrative del 26 maggio, quando andranno al voto i cittadini di cinque capoluoghi davvero strategici: Modena, Reggio Emilia, Ferrara, Forlì e Cesena. Le coalizioni di centrosinistra dovranno riuscire nell’ardua impresa, dopo la disfatta delle ultime politiche in Emilia-Romagna, di arginare l’ondata verde della Lega che, il 4 marzo scorso, ha ottenuto il 19,2% da ...

Il governo è appeso al voto : Conte e Salvini al Quirinale - Mattarella chiede garanzie in vista della manovra : Più che una discussione sulle norme del decreto sicurezza, di cui non esiste ancora un testo definitivo, il pranzo al Quirinale tra Sergio Mattarella e Giuseppe Conte è...

Europee - il vero voto utile è non votare Pd. Ed è l’ultima chiamata prima del buio assoluto : di Riccardo Mastrolillo La litania del “voto utile” viene ancora una volta intonata dal Partito democratico; ovunque ci giriamo c’è qualcuno, ben ammaestrato, che ci spiega la necessità di votare il Pd per contrastare la deriva sovranista. Il segretario del Pd, qualche giorno fa, ha spiegato in televisione la sua strategia: prendere più del 20% (fagocitando necessariamente il voto delle tre liste fuori dal Pd) con l’obiettivo di far ...

Piemonte - promozioni e aumenti al 30% dei dipendenti due mesi prima del voto : ‘Piazzate persone fedeli in posti strategici’ : Una serie di “promozioni” a quasi un terzo dei dipendenti, con un aumento dello stipendio non irrilevante, approvate poco prima del voto. A pochi mesi dalle eventuali future nomine dei nuovi direttori generali della Regione Piemonte, e da un possibile spoils system, viene rinnovato il personale nelle posizioni apicali. Ma almeno la metà del punteggio necessario per queste “promozioni”, viene assegnato da quei dirigenti che potrebbero ...

Silvio Berlusconi - la fuga delle truppe di Forza Italia dopo il voto : la manovra di Toti e Meloni : La manovre che si stanno sviluppando alle spalle di Silvio Berlusconi rischiano di drenare una quantità di voti importante a pochi giorni dalle prossime elezioni Europee. Sono manovre che portano dritto a Fratelli d'Italia e Giorgia Meloni, punto di approdo di un numero sempre maggiore di attivisti

La democrazia greca alla prova del voto europeo : La sfida attuale non riguarda solo la lotta al nazionalismo e all’estremismo di destra, ma anche la liberazione della democrazia dalla morsa della tecnocrazia. Leggi

'Tempesta finanziaria post votoPoi governo del Colle senza Salvini' : “Ci stavano tutti a fà il governo, mancava solo lei”. Questo è quanto si è sentito dire l’ex ministro Gianfranco Rotondi da parte di un cameriere romano che, in un ristorante della Capitale, fra una carbonara e un bicchiere di vino rosso, ha praticamente partecipato alla cena "in cui si è parlato di un nuovo governo senza Salvini e con tutti gli altri a bordo" Segui su ...

Grande Fratello 16 - Barbara d'Urso sgrida chi insinua sui risultati del televoto : "Non consento a nessuno di fare battutine" : Al Grande Fratello si sa, nulla passa inosservato, neppure quando i concorrenti si lasciano andare a commenti inerenti al meccanismo del gioco che in certe occasioni diventano persino scomodi. E' il caso di Valentina Vignali e Gaetano Arena che qualche giorno fa durante una conversazione hanno azzardato delle insinuazioni piuttosto forti nei confronti del televoto:"Ma secondo te il Grande Fratello non nessun potere decisionale, in nessuna ...

Ma non era il pupillo delle élite? Mahmood secondo in Europa - e col televoto : Roma. La sala stampa dell’Eurovision più Euro e meno kitsch di sempre sembrava un bar italiano qualsiasi nelle settimane dopo Sanremo. A Mahmood, arrivato secondo con soli ventisette punti di scarto dal vincitore olandese, Duncan Laurence, è stato chiesto: “Davvero vivi nel ghetto?”, “sappiamo che t

Ecco perché il voto del 26 maggio è l'ultima occasione per l'Europa e per l'Italia : Cosa bisogna aspettarsi dalle elezioni del 26 maggio? La televisione dei vescovi, Tv2000, ne ha parlato con il direttore Claudio Cerasa. “Il paradosso di questa campagna elettorale - spiega - è che la competizione principale è tra i due partiti di governo che sono entrambi, in qualche modo, antieuro

GF 16 - Valentina e Gaetano insinuano che sul televoto ci sia lo 'zampino' della produzione : Domani sera si terrà una nuova puntata del Grande Fratello. Questa stagione del programma è stata particolarmente piena di sorprese e colpi di scena. Tra i ragazzi diversi sono i litigi e le polemiche che si sono venute a creare durante queste settimane di permanenza all'interno della casa. La scorsa notte, Valentina Vignali e Gaetano Arena si sono ritrovati a parlare delle nomination ed hanno fatto delle esternazioni sul televoto che non sono ...

Pagelle Giro d’Italia 2019 - voto settima tappa : Pello Bilbao si esalta sul finale - Formolo spreca. Gran lavoro della UAE Emirates : settima tappa senza un attimo di sosta quella percorsa oggi dal Giro d’Italia 2019: sul traguardo de L’Aquila, per ricordare il terribile terremoto di dieci anni fa, ad imporsi è stato lo spagnolo Pello Bilbao, che è riuscito ad anticipare i compagni di fuga sul finale. Mantiene a fatica la Maglia Rosa l’azzurro Valerio Conti. Andiamo a rivivere la frazione con le Pagelle dei protagonisti. Pagelle settima tappa Giro ...

Elezioni Piemonte - il futuro della Tav passa dalle regionali : guida all'altro voto del 26 maggio : Non solo europee, sono 4 i candidati alle Elezioni regionali in Piemonte ma occhio all'election day: a Biella, Verbania e...