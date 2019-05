Il vescovo ora attacca Salvini | Posizioni anti-cristiane

vescovo Coira : Huonder rimane per ora in carica : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Il vescovo Marino : "Testimoni con il coraggio della leggerezza" : Ieri sera una folla come sempre molto numerosa, proveniente da tutte le comunità della diocesi, ha gremito la Cattedrale dell'Assunta per la Messa Crismale del mercoledì Santo presieduta dal vescovo ...

25 aprile - per la prima volta l’arcivescovo di Milano Delpini omaggia i partigiani. Commemorazione con Anpi e Sala : Commemorazione partigiana al cimitero Maggiore di Milano. L’Anpi, accompagnata dal sindaco Beppe Sala, il rabbino capo della comunità ebraica milanese Alfonso Pedatzur Arbib e, per la prima volta, l’ arcivescovo di Milano Monsignor Delpini, hanno omaggiato i caduti della Resistenza italiana a pochi giorni dalla festa della Liberazione. “Preoccupanti le derive razziste, la Resistenza è stata per chi c’era, per chi non ...