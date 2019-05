Il Tribunale Rivoluzionario di We The Revolution è in arrivo anche su PS4 | Xbox One e

eurogamer

(Di giovedì 23 maggio 2019) Oggi, Klabater ha annunciato ufficialmente che We. The, il titolo indie basato sulla Rivoluzione Francese sviluppato da Polyslash, sarà lanciato per Nintendo Switch, PlayStation 4 eOne il 25 giugno 2019. Inoltre, la versione di Nintendo Switch è già disponibile in pre-ordine.We. Theè arrivato su PC il 21 marzo di quest'anno ed è diventato immediatamente un successo indie, raggiungendo la seconda posizione nell'elenco dei più venduti di Steam e approdando nei primi 5 giochi trasmessi su Twitch in una settimana . Tutte le spese di pubblicazione sono state recuperate dopo una settimana di vendite. La versione per PC del gioco ha ottenuto il 77% su Metacritic e il 75% di recensioni positive di Steam.Concentrandosi su una transizione di qualità verso le console, il team di sviluppo ha fatto un grande sforzo per adattare i meccanismi di gioco perOne, ...

