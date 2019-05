Il trailer di Marianne & Leonard | Words Of Love | il film di Nick Broomfield

optimaitalia

(Di giovedì 23 maggio 2019) IldiOfè comparso in rete nelle ultime ore. Il registanon è nuovo nei docu-sulle storie d'amore nel mondo della musica: nel 1998, infatti, aveva diretto Kurt; Courtney per offrire una pista di investigazione sulla morte del leader dei Nirvana, e non erano mancate le proteste di Courtney. Quest'anno, invece,documenta la storia d'amore tra l'ispirato cantautore canadeseCohen e la sua musa ispiratrice,Ihlen, alla quale l'autore di Hallelujah dedicò So Long,, e che conobbe nel 1960 sull'isola greca di Idra mentre stava per divorziare dallo scrittore Alex Jensen.Ilè stato presentato al "SundanceFestival" e uscirà nelle sale americane e britanniche il 5 luglio. IldiOfmostra immagini di repertorio della coppia e ...

