ilnapolista

(Di giovedì 23 maggio 2019)non ci sarà a Bologna per l’ultima di campionato del Napoli. Un’assenza scattata dopo l’ammonizione contro l’Inter che prevedeva la squalifica del difensore per la partita successiva. Ma la partenza di ieri, destinazione Parigi e poi Africa, dove dal 23 giugno parteciperà alla Coppa D’Africa, ha fatto trepidare più di qualcuno. È in dubbio che il difensore azzurro sia tra i big che il presidente De Laurentiis ha giurato di voler mantenere in squadra, è noto infatti che già l’estate scorsa ha rifiutato una proposta del Manchester United di 106 milioni di euro e ha inserito nel suo contratto una clausola rescissoria di 150 milioni valida a partire dall’estate del 2020. Ma la sua assenza fa paura, perché c’è il PSG che preme, la formazione francese ha il pole De Ligt per la difesa, ma il nome diè nella lista....

SSCNapoliNews : Il PSG su Koulibaly. Ancelotti chiede sicurezze sulla sua permanenza - napolista : Il #PSG su #Koulibaly. #Ancelotti chiede sicurezze sulla sua permanenza L’assenza contro il Bologna per squalifica… - Napolisport : Napoli, Koulibaly impegnato col Senegal: il difensore ambito sul mercato, in agguato c’è il PSG -