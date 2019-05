Il presidente del PSG Al-Khelaifi indagato per corruzione

Nasser al Khelaifi - presidente del Paris Saint Germain - è stato incriminato per corruzione nell’ambito di un’inchiesta sull’assegnazione dei mondiali di atletica del 2017 : Il presidente della squadra di calcio del Paris Saint Germain, l’imprenditore qatariota Nasser al Khelaifi, è stato incriminato da un giudice francese per corruzione nell’ambito di un’inchiesta sull’assegnazione dei mondiali di atletica del 2017. Secondo il giudice, come anticipato dal giornale

Shock Serie C - il presidente dell’Arezzo aggredito a Viterbo : Ore di grande tensione nel campionato di Serie C e brutto episodio che si è verificato stasera a Viterbo durante la partita tra Viterbese ed Arezzo. Nel dettaglio il presidente dell’Arezzo Giorgio La Cava, sarebbe stato colpito con un pugno alle spalle dopo aver imboccato il tunnel degli spogliatoi, il numero uno del club si era diretto sotto il settore ospiti per salutare i propri tifosi. Al suo rientro dalla tribuna sono arrivati ...

Maltempo : il presidente dell’Emilia Romagna firma la dichiarazione dello stato di crisi : Il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, ha firmato la dichiarazione dello stato di crisi regionale per gli eventi calamitosi che hanno colpito l’Emilia Romagna dal 5 al 14 maggio. Lo comunica la Regione in una nota, sottolineando che il decreto rimarrà in vigore 180 giorni e dà mandato all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile di svolgere i lavori urgenti e di mettere in campo ...

Asamoah Gyan dice addio alla Nazionale - ma il presidente del Ghana non ci sta : l’appello all’attaccante 33enne : Il presidente del Ghana chiama Asamoah Gyan per convincerlo a tornare a vestire la maglia della Nazionale In Ghana, la Nazionale di calcio è un affare di Stato. Lo testimonia l’intervento diretto del presidente Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, che ha preso il telefono e ha chiamato l’attaccante Asamoah Gyan con un messaggio perentorio: “Torna a giocare in Nazionale“. Il 33enne attaccante, tesserato in Turchia con il ...

Confindustria - ovazione degli industriali per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Due minuti di applausi : ovazione da parte degli industriali per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha partecipato all’Assemblea generale di Confindustria che si è svolta all’Auditorium Parco della musica, a Roma. Un lunghissimo applauso ha accompagnato sia l’arrivo che l’uscita del capo dello Stato Lobby | Di F. Q.. Confindustria, Boccia: “Parole che creano sfiducia contro ...

A Giacarta sei persone sono morte negli scontri tra la polizia e gli oppositori del presidente Joko Widodo - appena rieletto : A Giacarta, in Indonesia, sei persone sono morte e 200 sono state ferite durante gli scontri tra la polizia e i manifestanti che protestavano contro il presidente Joko Widodo, appena rieletto. La polizia ha detto di non poter confermare il numero

Lettera aperta del presidente dell'Unione Italiana Ciechi di Ragusa : Il presidente provinciale dell’Unione Italiana Ciechi e ipovedenti della provincia di Ragusa, Salvatore Albani, ha diffuso una Lettera aperta

Tanti auguri a…Urbano Cairo - il presidente del Torino compie 62 anni : Non solo Mandzukic a festeggiare il compleanno oggi. Torta e candeline anche nella metà granata di Torino. compie 62 anni il presidente Urbano Cairo. E’ impegnato nel mondo dell’editoria da oltre 30 anni, prima con Publitalia ’80 e poi con Cairo Editore (della quale è fondatore). Dal 2013 è proprietario anche di La7. Cairo è anche proprietario del Torino dal 2005. Già nel primo anno di presidenza conquista la promozione ...

Derby Day a Capannelle : Dettori vince il Premio presidente della Repubblica - il Derby a Demuro su Keep on Fly : Roma – Neppure la pioggia battente che ha flagellato a scrosci violenti la Capitale per tutta la mattinata ha avuto il potere di dissuadere il numeroso e colorato pubblico che ha riempito le gradinate dell’ippodromo Capannelle nel giorno dell’evento più importante del galoppo nazionale, il 136° Derby Italiano Sisal Matchpoint (2.200 metri – 704.000 euro di montepremi). Un’autentica liturgia che si ripete, anno dopo anno, da oltre un ...

Joko Widodo è stato rieletto presidente dell’Indonesia - il suo sfidante Prabowo Subianto lo ha accusato di brogli : La Commissione elettorale indonesiana ha terminato il conteggio delle complicate elezioni presidenziali, parlamentari e regionali che si erano tenute il 17 aprile, annunciando che il presidente Joko Widodo è stato rieletto con il 55,5 per cento dei voti contro il 44,5

Matteo Renzi : “Conte è indegno - svilisce ruolo del presidente del Consiglio” : Il senatore del Pd, Matteo Renzi, attacca il presidente del Consiglio durante un evento elettorale a Milano: "Conte che non sceglie fra garantismo e giustizialismo non solo non è degno di essere presidente del Consiglio: non è degno di essere professore di diritto. Conte sta svilendo il ruolo del presidente del Consiglio".Continua a leggere

Catania - l’ad Pietro Lo Monaco replica alle dichiarazioni del presidente del Potenza : L’amministratore delegato del Calcio Catania Pietro Lo Monaco commenta le dichiarazioni rilasciate ieri dal presidente del Potenza, in sala stampa, al termine del confronto tra la formazione lucana e quella rossazzurra: “Si tratta del solito show clownesco del presidente del Potenza, che spesso, quando non vince, si abbandona al soliloquio delirante, prescindendo da ogni domanda e/o reale contraddittorio. Accadde anche dopo la gara di ...

Pallavolo – Successi azzurri nelle CEV SuperFinals : la soddisfazione del presidente Cattaneo : Il commento del presidente Cattaneo dopo i Successi nelle CEV SuperFinals Con le 2019 CEV SuperFinals disputate nella Max Schmeling Halle di Berlino si è ufficialmente conclusa la stagione internazionale di club. Le società italiane sono state assolute protagoniste conquistando cinque dei sei titoli continentali in palio; ai quali si aggiunge la vittoria di Trento nel Mondiale per Club. Il presidente federale Pietro Bruno Cattaneo ha ...

Catiuscia Marini ha confermato le sue dimissioni da presidente dell’Umbria : Dopo averle annunciate per la prima volta oltre un mese fa, e dopo averle respinte votando contro in Consiglio regionale