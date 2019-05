Il nuovo album dei Rammstein è un lieto ritorno al sangue e al metallo recensione

Ed Sheeran annuncia a sorpresa l’uscita del nuovo album ricco di featuring “No.6 Collaborations Project” : In arrivo il 12 luglio The post Ed Sheeran annuncia a sorpresa l’uscita del nuovo album ricco di featuring “No.6 Collaborations Project” appeared first on News Mtv Italia.

Gli Stadio tornano con nuovo singolo - album e tour : Gli Stadio tornano a distanza di due anni dalla loro vittoria al Festival di Sanremo con "Un giorno mi dirai", annunciando tre appuntamenti

Il nuovo album di Rihanna - il duetto con Lady Gaga - il titolo misterioso : la popstar alza il sipario su #R9 : Il nuovo album di Rihanna non ha ancora un titolo ufficiale, ma visto che la sigla #R9 ormai la perseguita da anni - ovvero da quando il pubblico ha iniziato ad inseguirla chiedendole senza sosta novità sul prossimo disco di inediti - non è detto che non sarà proprio quella, alla fine, a dare il nome alla nuova era discografica. La popstar barbadiana, che ha appena annunciato la nascita del suo marchio di lusso FENTY con cui entrerà nella ...

Il reggae degli Africa Unite incontra i violini degli Architorti nel nuovo album In tempo reale : Toh chi si rivede? Gli Africa Unite. Dopo quattro anni di assenza dal loro ultimo album Il Punto di partenza (oltre 60mila download), ecco il loro nuovo lavoro che s’intitola In tempo reale. Un magmatico ed elettrizzante connubio di reggae e partitura orchestrale classica attraverso la collaborazione, anzi una vera e propria divisione a metà del lavoro compositivo, con il quintetto Architorti. L’effetto meramente sonoro è davvero curioso e ...

Rihanna : per il titolo del nuovo album potrebbe dare retta a quello che dicono i fan : Riri ha finalmente parlato

Tiziano Ferro svela gli autori di Accetto Miracoli - il nuovo album anticipato da Buona (Cattiva) Sorte : Tiziano Ferro annuncia il rilascio del singolo Buona (Cattiva) Sorte scritto con Giordana Angi ed Emanuele Dabbono. Poi svela l'avvio del tour, nel 2020, ed alcuni degli autori che hanno lavorato con lui al disco prodotto da Timbaland. Buona (Cattiva) Sorte è disponibile in pre-order negli store digitali e sarà disponibile dal prossimo 31 maggio con Universal Music. Anticipa l'album Accetto Miracoli, in programma invece il 22 ...

Bruce Springsteen : «Sono tornato alle origini - il mio nuovo album è come uno scrigno ricco di gioielli» : É uscito oggi in tutto il mondo “There Goes My Miracle”,il nuovo straordinario singolo di Bruce Springsteen rotazione radiofonica da venerdì 24 maggio. L’emozionante brano è incluso in “Western Stars”(Columbia Records/Sony Music), l’attesissimo album di inediti in uscita il prossimo 14 giugno. «Questo lavoro è un ritorno alle mie registrazioni da solista con le canzoni ispirate a personaggi e con arrangiamenti orchestrali cinematici», ...

There Goes My Miracle è il nuovo singolo di Bruce Springsteen in attesa del nuovo album : Il nuovo singolo di Bruce Springsteen arriva a qualche settimana dall'uscita dell'album, nuova fatica discografica del Boss a cinque anni dalla sua ultima prova di studio. Il brano sarà quindi incluso in Western Stars, atteso per il 14 giugno. A proposito del disco, Springsteen ha spiegato: "Questo lavoro è un ritorno alle mie registrazioni da solista con le canzoni ispirate a personaggi e con arrangiamenti orchestrali cinematici», ...

Tony Hadley presenta Talking to the Moon - nel nuovo album una canzone sugli Spandau Ballet (video) : Tony Hadley torna con il nuovo album di inediti, Talking to the Moon, disponibile da oggi nei negozi e in digital download. Attraverso uno speciale live da Eataly Smeraldo a Milano, Tony Hadley ha presentato il nuovo progetto discografico che segue il rilascio di Passing Strangers, rilasciato nel 2016. La sua inconfondibile voce torna a dare forma alle canzoni che potremo ascoltare anche dal vivo nel corso dei suoi prossimi appuntamenti live ...

La moderna miseria umana nel testo di Mai più da soli di Renato Zero - primo singolo dal nuovo album (video) : Ci sono i social e la pigrizia dell'essere umano nel testo di Mai più da soli di Renato Zero, che torna con un pezzo ritmato e piuttosto radiofonico. Il tema è quello della realtà effimera creata dai social, dai quali sembriamo dipendere ogni giorno in maniera più preoccupante. Rimane ancora vivida e potente la sua voglia di sperimentare, nonostante gli oltre 50 anni di carriera e la possibilità di appoggiarsi unicamente allo sterminato ...

La Dark Polo Gang torna in radio con Sex On The Beach - singolo dal nuovo album Trap Lovers Reloadead (testo) : Si intitola Sex On The Beach il nuovo singolo della Dark Polo Gang. Il trio Trap torna in radio oggi, venerdì 17 maggio, con il nuovo pezzo dall'album Trap Lovers Reloaded, seconda versione del fortunato progetto discografico Trap Lovers. Trap Lovers Reloaded è atteso nei negozi e in digitale da venerdì 24 maggio: la nuova edizione del fortunato album certificato Oro della uscito a settembre dello scorso anno tornerà sul mercato con alcuni ...

Yattafunk – Cambio di line up e nuovo album in arrivo : Dopo un periodo di pausa dovuto al Cambio di line up, la band degli Yattafunk entrerà in studio per iniziare

11 : 11 è il nuovo album di Maluma - duetti con Madonna e Ricky Martin dopo il rilascio di HP (tracklist) : C'è anche Madonna nel nuovo album di Maluma. L'artista colombiano è pronto a tornare con un disco che conta su collaborazioni di alto livello, con Soltera ma anche con il duetto con Ricky Martin in No Se Me Quita. Tra le collaborazioni anche Ozuna, Nicky Jam, Ty Dolla $ign, Zion y Lennox, Sech, Chencho e Farina. Il Maluma World Tour avrà inizio da San Diego il 6 settembre, ma l'artista si è già ritagliato uno spazio per l'Italia con la data ...