Il futuro del Parmigiano e le nuove contestazioni a Salvini

Elezioni europee e futuro del governo - Luigi Di Maio ospite di #Corrierelive La diretta : Il vicepremier e leader del Movimento 5 Stelle negli studi del Corriere, intervistato da Tommaso Labate. In studio Alessandra Arachi. Per le domande l’hashtag è #Corrierelive

Roma, Petrachi giallorosso – Le voci che hanno iniziato a circolare poche settimane fa sono state confermate oggi. Gianluca Petrachi non è più il direttore sportivo del Torino: l'ormai ex dirigente granata ha rassegnato le dimissioni in mattinata liberandosi da ogni impegno con il club di Cairo. Ad attenderlo, ora, ci sarà la Roma, che

Nelle urne il futuro del Pianeta : Il voto del 23-26 maggio per il rinnovo del Parlamento europeo rappresenta un momento fondamentale per il futuro dell'Unione e del suo progetto di integrazione politica, economica e sociale. La sfida proveniente dal campo sovranista – seppur eterogeneo e diviso al suo interno – rappresenta una minaccia concreta per quelli che sono i valori di integrazione e prosperità incarnati dalle istituzioni europee, Parlamento in

Salvarsi per evitare il disastro - la cessione del Genoa per un futuro diverso : Quella di domenica con la Fiorentina sarà una notte da cuori forti per i tifosi del Genoa, con la squadra costretta a fare punti per evitare la retrocessione in Serie B. Si gioca su un campo maledetto per il grifone, che nel 1995 retrocedette sul neutro del Franchi dopo lo spareggio con il Padova. Una partita che i tifosi di vecchia data non hanno dimenticato, tanto da tramandarne il terrore alle generazioni successive. Verso Fiorentina-Genoa:

Strategie - Il futuro delle flotte secondo Mercedes : "Elettrificazione, connettività e dispositivi di sicurezza sempre più evoluti sono i tre pilastri su cui basiamo la nostra proposta". La strategia di Mercedes-Benz Italia per il mondo corporate, come sottolineato dal responsabile flotte Christian Catini, è chiara: si muove nell'ambito del piano globale Ambition 2039, con il quale la Casa di Stoccarda si impegna a produrre veicoli a emissioni zero in meno di tre cicli di vita (con un

Sarri futuro allenatore della Juventus? Parla il tecnico napoletano : "ecco cosa dico sul mio futuro" : Maurizio Sarri e la possibilità di tornare in Italia: le parole del tecnico del Chelsea nel media day in vista della finale di Europa League "Il mio futuro? Ora devo pensare solo alla finale di Europa League. Ho ancora due anni di contratto con il Chelsea e sono felice di rimanere in Premier League. In questo momento non ho contatti con altri club, ma dopo la finale devo Parlare con il Chelsea perché voglio sapere se sono contenti e

World Biodiversity Day - WWF : la crisi della biodiversità "è una delle più grandi emergenze per il nostro futuro" : Il 22 maggio è la giornata indetta dalle Nazioni Unite per celebrare la biodiversità, la ricchezza della vita – a livello di ecosistemi, specie e geni – sul nostro Pianeta. "La crisi provocata dalla continua perdita della biodiversità – sottolinea il Direttore Scientifico WWF Italia, Gianfranco Bologna – costituisce una delle più grandi emergenze per il nostro immediato futuro perché mette a rischio la rete della vita che ci consente di

Le elezioni europee e il futuro del governo - Silvio Berlusconi ospite di #Corrierelive Diretta : Il presidente di Forza Italia negli studi romani del Corriere, intervistato da Tommaso Labate. In studio Alessandra Arachi. Per le domande l’hashtag è #Corrierelive

F1 - Lewis Hamilton strizza l'occhio ad un possibile futuro in Ferrari. Tutte le ipotesi in vista del 2021 : Il rosso evoca spesso emozioni particolari. Per alcuni è passione pura, secondo altri è la raffigurazione della bellezza assoluta, mentre per gli appassionati di F1 è il tratto distintivo di un marchio che ha scritto la storia. La Ferrari è questo, prendere o lasciare. Il digiuno mondiale che dura da 10 anni alimenta, da un certo punto di vista, quel fascino e guidare per il team più prestigioso è la sfida che tutti i piloti del Circus

Roberto Esposito e il compito futuro della filosofia europea : "Che senso ha, in un momento drammatico per i destini dell'Unione Europa, chiamare in causa la filosofia? Come può, il suo linguaggio antico, interpretare le dinamiche contemporanee, che sembrano eccedere da tutti i lati i confini della ragione? La prima risposta che darei a tale domanda è che quando ci si trova di fronte a eventi che oltrepassano il piano delle scelte economiche e degli assetti istituzionali, per

Le prospettive per il futuro del Napoli sono buone : Tante buone prospettive per il futuro Con una nettissima vittoria sulla terza in classifica, il Napoli chiude la sua stagione al San Paolo – bello l'impatto visivo dei nuovi sediolini già installati nella curva A inferiore – e saluta nel migliore dei modi i suoi tifosi. La squadra si riavvicina calorosamente alla curve, mentre continua (prevedibilmente) la contestazione da parte degli ultras al presidente. Con questo successo

Astronomia : le nane bianche di Gaia rivelano il futuro del nostro Sole : È passato poco più di un anno da quando Gaia, missione dell'Agenzia spaziale europea che dal 2014 lavora febbrilmente per mappare la nostra Via Lattea, ha diffuso la sua seconda release di dati, grazie alla quale ora conosciamo luminosità e posizione di quasi due miliardi di stelle. Da allora, gli astronomi di tutto il mondo hanno analizzato questo catalogo, raccogliendo una vera miniera d'oro di nuove informazioni sulla nostra dimora galattica.

Totti : «Io futuro direttore tecnico della Roma? Vedremo» : «Il segreto è divertirsi sempre. Comunque mi divertivo di più sul rettangolo verde che a fare ora il dirigente». Così si è espresso Francesco Totti, premiato oggi a Firenze con l'ingresso nella Hall of Fame del calcio italiano. L'ex numero 10 della Roma ha parlato anche delle indiscrezioni che lo vorrebbero futuro dt del club

futuro Icardi – Fedele conferma i lavori per la casa del bomber a Napoli ed aggiunge : "Napoli - punta al titolo" : Il gironalista Enrico Fedele, sulle pagine de Il Roma, scrive in merito all'acquisto di Mauro Icardi da parte del Napoli. Futuro Icardi – Il Futuro della famiglia Icardi potrebbe essere all'ombra del Vesuvio. Fedele conferma che è in corso la ristrutturazione di una villa tra Marechiaro e Posillipo nella quale potrebbe abitare l'attaccante argentino. Serve un bomber "Bellissimo Napoli, un immenso Koulibaly, un