ilpost

(Di giovedì 23 maggio 2019) Ilha detto che riprenderà i 69 container pieni diche erano stati inviati perqualche anno fa. Catherine McKenna, ministra canadese per l’Ambiente, ha diffuso un comunicato in cui ha detto che i costi dell’operazione

ilposticino : Il Canada ha accettato di riprendersi la spazzatura inviata per errore nelle Filippine - Pietro__Bruno : RT @UAAR_it: #Canada, quasi un quarto della popolazione non appartiene a una religione ed è un fatto sempre più accettato dalla società htt… - clarissa_gmai : RT @UAAR_it: #Canada, quasi un quarto della popolazione non appartiene a una religione ed è un fatto sempre più accettato dalla società htt… -