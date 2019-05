Il campione Nba James Harden testimonial per Adidas | su Facebook lo riempiono di insulti

Maserati : il Levante GTS personalizzato per il campione Nba - Ray Allen - è qualcosa di mai visto prima [GALLERY] : Il Centro Stile Maserati ha lavorato insieme al campione NBA Ray Allen per ottenere un esemplare di Maserati Levante GTS unico e irripetibile, tanto negli interni quanto negli esterni Proprio come Ray Allen è stato una star dei campi di basket, il suo Maserati Levante GTS ONE OF ONE sarà la star del Salone Internazionale dell’Auto di New York 2019, dove è stata presentata in anteprima mondiale. Quest’ultima creazione del programma di ...