Il Brexit party terrà il Regno Unito in Europa

Guardian : il Brexit party di Nigel Farage modellato sul Movimento 5 stelle : Il nuovo Brexit party di Nigel Farage è ispirato sull’esperienza del Movimento 5 stelle di Gianroberto Casaleggio e Beppe Grillo. Lo scrive il Guardian in una lunga inchiesta che racconta come “l’ex leader dell’Ukip ha costruito un’alleanza con il Movimento 5 stelle mentre agiva come un bulldozer sulla politica italiana, usando una piattaforma digitale attentamente controllata. E ora sta usando le loro ...

Le donazioni non tracciabili su Paypal che fan volare il Brexit Party : Londra. Da dove arrivano i soldi che finanziano la faraonica, trionfale e rapidissima campagna elettorale di Nigel Farage? Da volonterosi antieuropeisti inglesi che fanno microdonazioni? O da facoltosi sponsor senza nome che pagano dall’estero, magari in rubli? La questione sta tenendo banco in ques

Sondaggi elettorali Regno Unito : Europee - Brexit party al 35% : Sondaggi elettorali Regno Unito: Europee, Brexit Party al 35% A pochi giorni dalle elezioni Europee, il Brexit Party consolida il suo primato nel Regno Unito. Secondo l’ultima rilevazione elaborata da YouGov, il partito di Nigel Farage raccoglie il 35% dei consensi. Più del doppio dei laburisti dati al 15% e addirittura quasi il quadruplo in più dei conservatori sprofondati al 9%. Un vero e proprio scossone politico che può avere ...

Europee - sondaggi Gran Bretagna : sfonda il Brexit party di Farage al 34%. Più di Labour e Tory messi insieme : La Brexit sembra far meno paura di quello che si credeva al di là della Manica. Almeno secondo gli ultimi sondaggi elettorali in vista delle Europee di fine maggio, il 23 in Gran Bretagna, che danno il neonato Brexit Party di Nigel Farage primo partito al 34%. Uno schiaffo ai conservatori che escono politicamente distrutti dai negoziati sull’uscita dall’Unione europea, ma anche e soprattutto per i Laburisti che, invece, speravano di ...

Il Brexit party di Nigel Farage sta andando alla grande : Nigel Farage al lancio del Brexit Party (foto: Matthew Lewis/Getty Images) Tra i partiti che si presenteranno alle elezioni europee in Regno Unito c’è anche il Brexit Party di Nigel Farage, ex leader del partito populista di destra Ukip e tra i maggiori promotori della campagna per il Leave al referendum del maggio 2016 sulla Brexit. La formazione politica è nata lo scorso 12 aprile a Coventry, una cittadina che nel 2016 ha votato in massa ...

Europee : sondaggio Gb - Brexit party al 30% : ANSA, - LONDRA, 3 MAG - Continua l'ascesa del Brexit Party di Nigel Farage nei sondaggi in vista delle elezioni Europee di fine mese, a cui la Gran Bretagna è destinata a partecipare malgrado i tre ...

I vertici del Pd umbro ai domiciliari e la nascita del Brexit Party : DALL'ITALIA Il Fmi chiede all’Italia di ridurre il debito pubblico. “Il debito alto e il limitato spazio di manovra sono le sfide più urgenti”, ha detto Poul Thomsen, il direttore del dipartimento Europa del Fmi: “L’Italia non faccia marcia indietro sulla riforma delle pensioni”. “L’Italia non è

Nigel Farage ha presentato il suo nuovo partito - il Brexit Party : L’ex leader dello UKIP Nigel Farage ha presentato ufficialmente il suo nuovo partito, il Brexit Party, con il quale si presenterà alle elezioni europee di fine maggio se per allora il Regno Unito non sarà ancora uscito dall’Unione Europea, ipotesi

Europee - boom del Brexit party A maggio nuovo schiaffo all'Europa : Il 23 maggio (nel Regno Unito si vota infatti sempre di giovedì e non di domenica) potrebbe esserci un altro schiaffo all'Unione europea e un'altra clamorosa vittoria della Brexit dopo quella inattesa del 23 giugno 2016 che segnò la vittoria del 'leave' sul 'remain'. Ormai... Segui su affaritaliani.it