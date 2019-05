Il Barcellona lancia un fondo per startup sportive

F1 - la Ferrari si lancia verso il GP Spagna 2019 : nuove ali a Barcellona - più carico aerodinamico per battere le Mercedes : La Ferrari deve assolutamente alzare la testa dopo le quattro batoste maturate nelle prime uscite stagionali, il Cavallino Rampante ha assistito impotente al dominio delle Mercedes che ha firmato quattro doppiette in avvio del Mondiale F1 e a Maranello stanno cercando la soluzione giusta per provare a riemergere e piazzare la zampata vincente. L’obiettivo è quello di essere assoluti protagonisti nel GP di Spagna che andrà in scena il ...