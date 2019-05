I matrimoni azzardati di Bunker | il laboratorio culinario a Roma di 4 cervelli di ritorno

huffingtonpost

(Di giovedì 23 maggio 2019) Non fatevi ingannare dalla testa di toro in ferro che trovate sulla parete di fronte alle scale d’ingresso:Kitchen Club non è una braceria. E, a guardare l’atmosfera composta e ordinata, certo un po’ cupa, del nuovo ristorante di via del Boccaccio 24, a, si direbbe che non è nemmeno come uno si immagina un, se si esclude la porta in ferro blindata in fondo al locale, dietro cui uno sogna una stanza segreta ma, in realtà, c’è semplicemente un magazzino. E allora cos’è? Undi esperimenti culinari estremamente bizzarro ma molto credibile, messo su con entusiasmo da 4 italiani-in-fuga ma che hanno deciso di tornare, in una zona che sta vivendo un momento strano, per usare un eufemismo.Siamo a due passi da piazza Barberini, famosa nel mondo per la Fontana del Tritone di Gian Lorenzo ...