I gas serra diminuiscono in Italia nel primo trimestre 2019

Ambiente - ISPRA : prevista una riduzione delle emissioni di gas serra : “Nel primo trimestre del 2019 la stima tendenziale delle emissioni dei gas serra prevede un decremento rispetto all’anno precedente, pari allo -0,4% a fronte di una crescita del PIL pari a 0,1%“: lo spiega ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) in una nota. “Si conferma in generale il disaccoppiamento tra l’andamento delle emissioni e la tendenza dell’indice economico e ad un incremento del PIL è ...

Urban 20 - la Raggi a Tokyo firma accordo sul Clima : “insieme alle grandi città del mondo contro i gas serra” : Sottoscritto a Tokyo un documento per esortare i leader del G20 per un cammino più sostenibile per contrastare i cambiamenti Climatici. Anche l’Italia presente all’incontro con la sindaca di Roma, Virginia Raggi. “Le città e i cittadini fanno sentire la loro voce per disegnare il futuro. Dobbiamo agire urgentemente sui cambiamenti Climatici, favorire l’inclusione sociale e puntare su una crescita condivisa e ...

Lo strano caso dell'effetto serra. Più abbassi il gas più riduci il gap : La provenienza dello studio è americana e spesso alcune ricerche d'oltreoceano di questo tipo vengono accolte con il sopracciglio inarcato dagli accademici europei, specie le indagini econometriche ...

Ridurre a zero emissioni gas serra entro il 2050 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Ambiente : negli USA le emissioni di gas serra rallentano : negli Stati Uniti si sta registrando una riduzione delle emissioni di gas serra: il livello di dispersione dei gas nocivi è sceso di mezzo punto percentuale nel 2017, secondo gli ultimi dati dell’Agenzia per la protezione dell’Ambiente. Le emissioni sono diminuite di quasi il 15% dalla soglia massima toccata nel 2007. Le emissioni del settore energetico sono diminuite del 4,2% nel 2017. L'articolo Ambiente: negli USA le emissioni di ...

Clima - Istat : tra 1990 e 2016 l’Italia ha ridotto le emissioni di gas serra del 17 - 5% : Dall’edizione 2019 di “Noi Italia” dell’Istat è emerso che tra il 1990 e il 2016 l’Italia ha ridotto le emissioni dei gas serra del 17,5%. L’Istat ricorda anche che nel secondo periodo d’impegno del protocollo di Kyoto (2013-2020), l’obiettivo fissato per i Paesi Ue è di diminuire del 20% le emissioni collettive rispetto ai livelli del 1990. In media – spiega Istat in una nota – i 28 ...

Clima - Copernicus : nel 2018 l’estate più calda di sempre in Europa - gas serra in aumento : Il 2018 è stato uno dei tre anni più caldi mai registrati in Europa, tutte le stagioni hanno avuto temperature sopra la media stagionale, con un’estate che è stata la più calda mai rilevata, con +1,2°C sopra la media. Dalla fine della primavera fino all’autunno, l’Europa settentrionale e centrale in particolare ha registrato le temperature più alte dal 1950 e un lungo periodo di siccità. Sono alcuni risultati dell’analisi ...

Clima : fondi Emilia-Romagna per ridurre le emissioni dei gas serra : Efficienza energetica, maggiore impiego di fonti rinnovabili, riduzione dei consumi idrici attraverso tecniche di riciclo di acqua, estensione delle alberature e delle zone verdi. Sono alcune delle misure di mitigazione ai cambiamenti Climatici che i primi cittadini dell’Emilia-Romagna potranno adottare aderendo al nuovo Patto dei sindaci per ridurre le emissioni di gas nocivi e individuando progetti e iniziative per contrastare gli ...

Energia e clima. Dalla Regione fondi ai Comuni per Piani di azione per ridurre i gas serra : Le domande possono essere presentate on line, tramite posta elettronica certificata, al Servizio Ricerca, Innovazione, Energia ed Economia sostenibile all'indirizzo: sviluppoeconomico@psostacert.

Sui gas-serra - tu vuò fa' il parigino - ma sei nato a San José : A volte un viaggio da studente ti cambia la vita. A volte la cambia a un Paese intero. In questo caso il viaggio lo fece una studentessa costaricana, a Parigi: ne rimase tanto affascinata da rendersi ...