Huawei | Vodafone ed Ee annunciano la sospensione dei piani per la vendita di nuovi

Ondata di rilasci per Huawei P8 Lite 2017 Vodafone : spunta di nuovo la B384 : Una vera e propria anomalia quella che stiamo riscontrando in questi giorni con Huawei P8 Lite 2017, secondo le informazioni raccolte oggi 15 maggio soprattutto per coloro che hanno deciso di portarsi a casa un modello brandizzato Vodafone in poco più di due anni di vendite. Mi riferisco alla distribuzione della patch B384, la stessa che aveva fatto la propria apparizione sui server nello scorcio finale del mese di novembre e che, allo stesso ...

Il listino dell'iniziativa Telefono Facile di Vodafone, che permette ai clienti di acquistare smartphone a rate, è appena stato aggiornato: Vodafone Smart N10, Samsung Galaxy A20e, Huawei Y5 2019 e Samsung Galaxy A70 sono i device inseriti. Telefono Facile prevede un contributo iniziale, 30 rate mensili e un'eventuale rata finale (da saldare solo ed esclusivamente nel caso in […]

Bruciamo le tappe con Huawei P30 Pro TIM e Vodafone : consigli per provare subito la B153 : Davvero ricco di spunti interessanti il nuovo aggiornamento B153 per tutti coloro che si ritrovano con un Huawei P30 Pro, come del resto avrete avuto modo di notare attraverso il nostro ultimo articolo di qualche giorno fa. Un contributo significativo soprattutto per gli utenti che apprezzano la fotocamera del device, considerando l'introduzione della funzione tramite la quale potremo suddividere lo schermo in due blocchi al momento della ...

Incidente Vodafone-Huawei : spionaggio o problema di comunicazione? : «Succede relativamente spesso - conferma di Grazia - che vengano rilevate backdoor e vulnerabilità negli apparati di rete di produttori di tutto il mondo. La maggior parte è sicuramente dovuta a ...

Per i più giovani Huawei P Smart 2019 nel Vodafone Junior Pack : a meno di 200 euro - Infinity e app per la sicurezza : Quale Smartphone regalare ai più giovani? Il Huawei P Smart 2019 con Vodafone potrebbe essere una soluzione valida perché costruita a misura di ragazzi e ragazze, con pieno di giga, contenuti ad hoc pensati per una determinata fascia d'età e anche qualche rassicurazione sulla sicurezza online. Inutile negarlo, uno Smartphone ai più giovani non si nega quasi più e sono molti (almeno) i genitori consapevoli che sono alla caccia di una ...

Tre smartphone di Huawei sono protagonisti in queste ore di alcune offerte di Wind e Vodafone

Rete 5g - Bloomberg : “Già nel 2011 Vodafone ha rilevato una falla nella sicurezza dei sistemi Huawei” : Ancora guai per Huawei. Mentre gli Stati Uniti non accennano ad allentare le pressioni sui partner europei intenzionati a coinvolgere l’azienda cinese nello sviluppo della Rete 5G, nuove indiscrezioni gettano ombre sul controverso marchio. Secondo una corposa inchiesta di Bloomberg, Vodafone – che collabora con la compagnia telefonica di Shenzhen da dieci anni – avrebbe rilevato fin dal 2011 l’esistenza di “bug ...

Rinfrescata Vodafone ai prezzi di Huawei P20 Lite - P20 Pro e Mate 20 Lite dal 2 maggio : Arrivano conferme in queste ore sul fatto che alcuni smartphone, come i vari Huawei P20 Lite, P20 Pro e Mate 20 Lite, sono stati al centro di un importante aggiornamento in merito ai prezzi concepiti da Vodafone. La compagnia telefonica, esattamente come avviene coi suoi competitor, consente di acquistare device non necessariamente a rate, al punto che oggi 2 maggio possiamo prendere in esame alcune opportunità che fanno effettivamente la ...

Il problema di sicurezza con le Vodafone station prodotte da Huawei - spiegato : Huawei ha aperto alcune “porte informatiche” che avrebbe potuto consentire l'intrusione negli apparati usati da Vodafone Italia, in particolare le Vodafone station, i router domestici. Lo afferma Bloomberg, che ha esaminato documenti interni sulla cybersicurezza. L'operatore ha trovato alcune “backdoor” sui prodotti della società di Shenzhen: vulnerabilità nascoste nel software esposte ad attacchi. Il problema è stato identificato da Vodafone ...

C'è stato un problema di sicurezza con le Vodafone station? La questione con Huawei - spiegata : Huawei ha aperto alcune “porte informatiche” che avrebbe potuto consentire l'intrusione negli apparati usati da Vodafone Italia, in particolare le Vodafone Station, i router domestici. Lo afferma Bloomberg, che ha esaminato documenti interni sulla cybersicurezza. L'operatore ha trovato alcune “backdoor” sui prodotti della società di Shenzhen: vulnerabilità nascoste nel software esposte ad attacchi. Il problema è stato identificato da Vodafone ...

Huawei - vulnerabilità sugli apparati per Vodafone in Italia nel 2011 e 2012 : MILANO - Il caso Huwawei esplode anche in Italia, con un reportage di Bloomberg che spiega come Vodafone abbia trovato una backdoor su prodotti del colosso tech cinese: vulnerabilità nascoste nel ...

Vodafone trovò vulnerabilità nelle reti Huawei in Italia nel 2011-12 : Huawei, il 5G e la sicurezza I report in questione sono datati, ma assumono una certa rilevanza ora che Huawei ha gli occhi del mondo addosso per le reti 5G : diversi Paesi, a partire dagli Stati ...