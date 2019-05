Huawei va alla grande in Europa e in Italia | ma il ban le taglierà le gambe

Continuano alla grande gli aggiornamenti per il Huawei P10 : non solo patch di maggio : Se i possessori di un Huawei P10 in questi giorni hanno temuto per la mancanza di aggiornamenti per il loro device, ecco che oggi potranno tirare un sospiro di sollievo visto l'avvio della distribuzione di un update nuovo di zecca. Due giorni fa era toccato al Huawei P10 Plus adeguarsi con un suo firmware specifico, ora tocca alla variante standard ricevere supporto software con il pacchetto siglato VTR-L09 9.0.1.185. Il ban di Trump ai danni ...

Huawei - «protesta formale» dalla Cina. Gli operatori iniziano a fermare gli ordini : Il capo della divisione consumer business Richard Yu ha dichiarato che il sistema operativo sarà pronto in autunno «e non oltre la primavera 2020». In Giappone, Taiwan e Gran Bretagna sospesi i pre-ordini degli smartphone cinesi

Dalla Cina una "protesta solenne" contro gli USA per il blocco su Huawei : Huawei non ci sta. Il colosso delle telecomunicazioni cinese risponde al bando di Trump e al blocco di Google con il lancio di un proprio sistema operativo entro il 2020 e Dalla Cina arriva una “protesta solenne” diretta a Washington. In notturna era arrivata anche la notizia, poi smentita, che la Panasonic avesse bloccato le forniture alla casa di Shenzhen. La protesta della CinaLa Cina difende l’aziende ...

Il caso ban Huawei si allarga e obbliga nuove aziende a schierarsi : Mentre TSMC conferma che non interromperà i rapporti con Huawei, Panasonic prende le distanze. E intanto si profilano nuovi guai, legati a presunte operazioni di spionaggio. L'articolo Il caso ban Huawei si allarga e obbliga nuove aziende a schierarsi proviene da TuttoAndroid.

La rivincita inaspettata di Samsung : quanto guadagna dalla guerra ingaggiata da Trump contro Huawei : Inutile negarlo, ai piani alti di Samsung staranno festeggiando ormai da un paio di giorni abbondanti per le misure fortemente limitani del governo USA (sarebbe meglio dire direttamente Trump) ai danni del concorrente Huawei. I nuovi rapporti limitati con Google e la fornitura di servizi Android in gran parte da stabilire soprattutto per i nuovi device del produttore rappresentano un dubbio acclarato nel futuro del brand, nonostante ci si stia ...

Google si adegua al blocco di Trump : “Niente forniture alla cinese Huawei” : Il blocco delle forniture di Google a Huawei va molto oltre l’impatto sul mercato degli smartphone, e anche oltre la disputa commerciale tra Usa e Cina, o gli allarmi per la sicurezza nazionale legati allo sviluppo della nuova rete 5G per le telecomunicazioni. In realtà è un potente colpo sferrato da Washington nella sfida contro Pechino per la sup...

Migliorano alla grande Huawei P30 e P30 Pro con l’aggiornamento di maggio giunto in Cina : Stanno venendo alla luce alcune considerazioni molto interessanti per quanto riguarda i vari Huawei P30 e P30 Pro, considerando il fatto che in tanti anche qui in Italia non vedono l'ora di ottimizzare l'aggiornamento con EMUI 9.1. Dopo aver preso in esame più da vicino il confronto tra il top di gamma e l'ultimo competitor Android arrivato sul mercato, vale a dire OnePlus 7 Pro (trovate qui maggiori dettagli in merito), oggi 16 maggio occorre ...

Trump continua l'attacco alla Cina Huawei inserita nella lista nera : Altro che accordo commerciale. Il colosso cinese delle tlc Huawei e 70 sue affiliate sono state inserite dagli Usa nella lista nera. Una vera e propria dichiarazione di guerra di Trump Segui su affaritaliani.it

Per superare il notch - Huawei guarda alla “lunetta” : il brevetto esiste - l’applicazione chissà : Il notch rientra di diritto tra quegli elementi che più hanno fatto discutere gli appassionati di telefonia, e spesso non se ne è parlato con toni benevoli L'articolo Per superare il notch, Huawei guarda alla “lunetta”: il brevetto esiste, l’applicazione chissà proviene da TuttoAndroid.

Cybersecurity - allarme specialisti : "Facile violare sistemi - Huawei falso problema" : di Veronica Marino , - Il 5 G è alle porte e già da tempo gli Stati Uniti lanciano l'allarme sulla possibilità che attraverso la telefonia mobile di quinta generazione aziende straniere possano spiare,...

Più che veloce il rilascio di EMUI 9.1 su Huawei Mate 9 : via alla beta pubblica in Asia : Una storia decisamente particolare quella che stiamo vivendo da alcune settimane a questa parte con il cosiddetto Huawei Mate 9. Lanciato sul mercato più di due anni fa, il device continua ad essere in prima linea per quanto concerne la distribuzione di nuovi aggiornamenti, come del resto si potrà notare anche dal nostro ultimo approfondimento di fine marzo a proposito di EMUI 9. Come se non bastasse, il modello in questione sembra essere in ...

Rete 5g - Bloomberg : “Già nel 2011 Vodafone ha rilevato una falla nella sicurezza dei sistemi Huawei” : Ancora guai per Huawei. Mentre gli Stati Uniti non accennano ad allentare le pressioni sui partner europei intenzionati a coinvolgere l’azienda cinese nello sviluppo della Rete 5G, nuove indiscrezioni gettano ombre sul controverso marchio. Secondo una corposa inchiesta di Bloomberg, Vodafone – che collabora con la compagnia telefonica di Shenzhen da dieci anni – avrebbe rilevato fin dal 2011 l’esistenza di “bug ...

Huawei - Conte su 5G : pretendiamo sicurezza da tutti - non solo dalla Cina : Il premier: "E' una tecnologia irrinunciabile, ma chiediamo livelli elevati di sicurezza e non standard minimi"

Huawei replica alle nuove accuse legate alla Modalità Luna di Huawei P30 Pro : Huawei risponde alle accuse mosse da alcuni fotografi, in merito alla Modalità Luna di Huawei P30 Pro, smentendo le accuse di fotoritocco. L'articolo Huawei replica alle nuove accuse legate alla Modalità Luna di Huawei P30 Pro proviene da TuttoAndroid.