Hockey ghiaccio | Mondiali 2019 | il Canada passa con il brivido | Russia e Finlandia

Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 : l’Italia si salva - vincono anche Svezia - Canada e Gran Bretagna : Si è giocata la penultima giornata dei Gironi per quanto riguarda i Mondiali di Hockey ghiaccio di Top Division 2019 di Slovacchia e le emozioni non sono certo mancate. Innanzitutto l’Italia si salva vincendo agli shoot-out contro l’Austria quindi la Gran Bretagna fa lo sgambetto alla Francia. Negli altri incontri vittorie importanti per le posizioni in vista dei quarti di finale per Svezia e Canada. FRANCIA – Gran Bretagna ...

Hockey ghiaccio - ITALIA GUERRIERA! Batte l’Austria agli shoot-out e conquista la salvezza ai Mondiali! : Sean McMonagle è arrivato dall’Ontario per regalare la salvezza all’ITALIA ai Mondiali di Top Division di Hockey ghiaccio 2019. Il nativo di Oakville (Canada), infatti, ha avuto il merito e la bravura di segnare lo shoot-out decisivo al termine di una partita contro l’Austria dalle mille emozioni. Il punteggio finale di 4-3 ci regala i due punti che ci permettono di mandare i biancorossi all’ultimo posto del Girone B e, ...

LIVE Italia-Austria 4-3 Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 in DIRETTA : AZZURRI SALVI AGLI SHOOT-OUT!!!! : Buonasera e benvenuti alla fondamentale DIRETTA LIVE di Italia-Austria, ultimo match del Girone B dei Mondiali di Top Division di hockey ghiaccio 2019 di Slovacchia. Alle ore 20.15 alla Ondrej Nepela Arena di Bratislava andrà in scena un incontro letteralmente decisivo: una vera finale. Chi vince, infatti, si salva dalla retrocessione in Prima Divisione, chi perde finisce un gradino sotto. Come era facilmente prevedibile Italia-Austria avrebbe ...

LIVE Italia-Austria 3-3 Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 in DIRETTA : si deciderà tutto con gli shoot-out! : Buonasera e benvenuti alla fondamentale DIRETTA LIVE di Italia-Austria, ultimo match del Girone B dei Mondiali di Top Division di hockey ghiaccio 2019 di Slovacchia. Alle ore 20.15 alla Ondrej Nepela Arena di Bratislava andrà in scena un incontro letteralmente decisivo: una vera finale. Chi vince, infatti, si salva dalla retrocessione in Prima Divisione, chi perde finisce un gradino sotto. Come era facilmente prevedibile Italia-Austria avrebbe ...

LIVE Italia-Austria 3-3 Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 in DIRETTA : si va all’overtime! : Buonasera e benvenuti alla fondamentale DIRETTA LIVE di Italia-Austria, ultimo match del Girone B dei Mondiali di Top Division di hockey ghiaccio 2019 di Slovacchia. Alle ore 20.15 alla Ondrej Nepela Arena di Bratislava andrà in scena un incontro letteralmente decisivo: una vera finale. Chi vince, infatti, si salva dalla retrocessione in Prima Divisione, chi perde finisce un gradino sotto. Come era facilmente prevedibile Italia-Austria avrebbe ...

LIVE Italia-Austria 3-3 Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 in DIRETTA : match vibrante! : Buonasera e benvenuti alla fondamentale DIRETTA LIVE di Italia-Austria, ultimo match del Girone B dei Mondiali di Top Division di hockey ghiaccio 2019 di Slovacchia. Alle ore 20.15 alla Ondrej Nepela Arena di Bratislava andrà in scena un incontro letteralmente decisivo: una vera finale. Chi vince, infatti, si salva dalla retrocessione in Prima Divisione, chi perde finisce un gradino sotto. Come era facilmente prevedibile Italia-Austria avrebbe ...

LIVE Italia-Austria 3-3 Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 in DIRETTA : ancora Raffl riporta la parità : Buonasera e benvenuti alla fondamentale DIRETTA LIVE di Italia-Austria, ultimo match del Girone B dei Mondiali di Top Division di hockey ghiaccio 2019 di Slovacchia. Alle ore 20.15 alla Ondrej Nepela Arena di Bratislava andrà in scena un incontro letteralmente decisivo: una vera finale. Chi vince, infatti, si salva dalla retrocessione in Prima Divisione, chi perde finisce un gradino sotto. Come era facilmente prevedibile Italia-Austria avrebbe ...

LIVE Italia-Austria 3-2 Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 in DIRETTA : Rosa ci porta avanti!! : Buonasera e benvenuti alla fondamentale DIRETTA LIVE di Italia-Austria, ultimo match del Girone B dei Mondiali di Top Division di hockey ghiaccio 2019 di Slovacchia. Alle ore 20.15 alla Ondrej Nepela Arena di Bratislava andrà in scena un incontro letteralmente decisivo: una vera finale. Chi vince, infatti, si salva dalla retrocessione in Prima Divisione, chi perde finisce un gradino sotto. Come era facilmente prevedibile Italia-Austria avrebbe ...

LIVE Italia-Austria 2-2 Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 in DIRETTA : Kostner riportà la parità! : Buonasera e benvenuti alla fondamentale DIRETTA LIVE di Italia-Austria, ultimo match del Girone B dei Mondiali di Top Division di hockey ghiaccio 2019 di Slovacchia. Alle ore 20.15 alla Ondrej Nepela Arena di Bratislava andrà in scena un incontro letteralmente decisivo: una vera finale. Chi vince, infatti, si salva dalla retrocessione in Prima Divisione, chi perde finisce un gradino sotto. Come era facilmente prevedibile Italia-Austria avrebbe ...

LIVE Italia-Austria 1-2 Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 in DIRETTA : inizia il secondo tempo : Buonasera e benvenuti alla fondamentale DIRETTA LIVE di Italia-Austria, ultimo match del Girone B dei Mondiali di Top Division di hockey ghiaccio 2019 di Slovacchia. Alle ore 20.15 alla Ondrej Nepela Arena di Bratislava andrà in scena un incontro letteralmente decisivo: una vera finale. Chi vince, infatti, si salva dalla retrocessione in Prima Divisione, chi perde finisce un gradino sotto. Come era facilmente prevedibile Italia-Austria avrebbe ...

LIVE Italia-Austria 1-2 Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 in DIRETTA : Raffl manda avanti i biancorossi : Buonasera e benvenuti alla fondamentale DIRETTA LIVE di Italia-Austria, ultimo match del Girone B dei Mondiali di Top Division di hockey ghiaccio 2019 di Slovacchia. Alle ore 20.15 alla Ondrej Nepela Arena di Bratislava andrà in scena un incontro letteralmente decisivo: una vera finale. Chi vince, infatti, si salva dalla retrocessione in Prima Divisione, chi perde finisce un gradino sotto. Come era facilmente prevedibile Italia-Austria avrebbe ...

LIVE Italia-Austria 1-0 Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 in DIRETTA : Bardaro porta in vantaggio gli Azzurri : Buonasera e benvenuti alla fondamentale DIRETTA LIVE di Italia-Austria, ultimo match del Girone B dei Mondiali di Top Division di hockey ghiaccio 2019 di Slovacchia. Alle ore 20.15 alla Ondrej Nepela Arena di Bratislava andrà in scena un incontro letteralmente decisivo: una vera finale. Chi vince, infatti, si salva dalla retrocessione in Prima Divisione, chi perde finisce un gradino sotto. Come era facilmente prevedibile Italia-Austria avrebbe ...

LIVE Italia-Austria Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 in DIRETTA : inizia il match! Gli Azzurri devono vincere : Buonasera e benvenuti alla fondamentale DIRETTA LIVE di Italia-Austria, ultimo match del Girone B dei Mondiali di Top Division di hockey ghiaccio 2019 di Slovacchia. Alle ore 20.15 alla Ondrej Nepela Arena di Bratislava andrà in scena un incontro letteralmente decisivo: una vera finale. Chi vince, infatti, si salva dalla retrocessione in Prima Divisione, chi perde finisce un gradino sotto. Come era facilmente prevedibile Italia-Austria avrebbe ...

LIVE Italia-Austria Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 in DIRETTA : gli Azzurri devono vincere per salvarsi : Buonasera e benvenuti alla fondamentale DIRETTA LIVE di Italia-Austria, ultimo match del Girone B dei Mondiali di Top Division di hockey ghiaccio 2019 di Slovacchia. Alle ore 20.15 alla Ondrej Nepela Arena di Bratislava andrà in scena un incontro letteralmente decisivo: una vera finale. Chi vince, infatti, si salva dalla retrocessione in Prima Divisione, chi perde finisce un gradino sotto. Come era facilmente prevedibile Italia-Austria avrebbe ...