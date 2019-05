Guida alle elezioni europee in Grecia

Guida alle elezioni comunali di Pescara : Il candidato del centrodestra sembra il favorito, mentre il centrosinistra ha deciso di non ricandidare il sindaco uscente e di puntare sull'ex assessore regionale Marinella Sclocco

Guida alle elezioni europee nei Paesi Bassi : Si vota oggi, in anticipo rispetto al resto del continente: se la giocano il partito del primo ministro Mark Rutte e un nuovo partito di destra radicale

Guida alle elezioni europee a Malta : I partiti che si contendono i seggi sono sempre i soliti due, e si è discusso soprattutto dell'omicidio di una giornalista e di migranti

Guida alle elezioni europee in Belgio : Dove si vota anche per le elezioni politiche nazionali, e quindi in totale per il rinnovo di sette parlamenti

Tecnologia e motori- Nissan Propilot 2.0 il dispositivo auto per la Guida autonoma [GALLERY] : Nissan presenta Propilot 2.0 il sistema di guida autonoma che permetterà di non toccare il volante, questo optional sarà in commercio dal prossimo autunno Dopo anni di sviluppo gli ingegneri della Nissan hanno presentato la versione 2.0 del sistema Propilot. Questa Tecnologia permette la guida autonoma del veicolo, quindi consentirà all’automobilista di non toccare il volante. La seconda generazione di questa Tecnologia consentirà la ...

Tecnologia e motori- Nissan Propilot 2.0 il dispositivo auto per la Guida autonoma [GALLERY] : Nissan presenta Propilot 2.0 il sistema di guida autonoma che permetterà di non toccare il volante, questo optional sarà in commercio dal prossimo autunno Dopo anni di sviluppo gli ingegneri della Nissan hanno presentato la versione 2.0 del sistema Propilot. Questa Tecnologia permette la guida autonoma del veicolo, quindi consentirà all’automobilista di non toccare il volante. La seconda generazione di questa Tecnologia consentirà la ...

Noduli e tumori della tiroide : i quesiti più frequenti e le risposte dalle linee Guida italiane : I Noduli della tiroide sono fra le alterazioni più frequenti che si verificano nella ghiandola, ma nella grandissima parte dei casi essi sono del tutto benigni. Secondo diverse statistiche, la percentuale di persone adulte che ha almeno un nodulo della tiroide varia dal 20 al 50% e se ne individua una quota elevata grazie all’ampia diffusione dell’esame ecografico, che li fa individuare più spesso. In passato, infatti, i Noduli si individuavano ...

Guida alle comunali di Bergamo : Sarà una sfida a due tra il candidato favorito, il sindaco uscente Giorgio Gori, e il leghista Giacomo Stucchi, candidato del centrodestra

Guida alle elezioni europee in Romania : Il controverso governo dei socialdemocratici litiga da tempo con l'UE per alcune riforme della giustizia, e ormai usa una retorica simile a quella di Viktor Orbán

Guida alle elezioni europee in Francia : I giornali le stanno raccontando come un sequel delle presidenziali del 2017 fra Macron e Le Pen, nascondendo qualche sfumatura

Guida alle regionali in Piemonte : Si vota domenica e sarà probabilmente un testa a testa tra il presidente uscente Sergio Chiamparino, del PD, e l'eurodeputato Alberto Cirio, candidato del centrodestra

Guida alle comunali di Firenze : Domenica il sindaco uscente del PD Dario Nardella affronta da favorito il candidato del centrodestra unito Ubaldo Bocci, mentre il M5S sembra fuori dai giochi

Guida alle elezioni europee in Austria : Sono diventate improvvisamente molto attuali perché il governo di destra è appena caduto, per via di uno scandalo sulla Russia

Guida alle elezioni europee in Irlanda : Innanzitutto si vota il 24 maggio, e non il 26 come in Italia: e oltre alle europee ci sarà anche un referendum per liberalizzare la legge sul divorzio