Guardiola-Juventus | clamoroso l’AGI | “Sarà presentato il 14 giugno”

Guardiola nuovo allenatore Juventus?/ 'No a Pep - scelta ricadrà su Inzaghi. E CR7...' : Pep Guardiola nuovo allenatore della Juventus? Tra voci e indiscrezioni, Dagospia chiude all'ipotesi e rilancia il profilo di Inzaghi...

Mercato Juventus - con Guardiola a Torino arriva il colpo da 100 milioni : Mercato Juventus – I tifosi bianconeri continuano a sognare Pep Guardiola, più che una suggestione e primo nella lista di Agnelli anche se l’operazione, almeno per questa estate, sembra difficilmente realizzabile vista anche la netta chiusura del Manchester City. Ma se il presidente juventino riuscisse nell’impresa di strappare il tecnico ai ‘Citizens’, quali potrebbero essere […] More

Ceccarini : 'Contatti Guardiola-Juventus - per il nuovo tecnico servirà aspettare' : Bisognerà ancora aspettare per sapere chi sarà il prossimo allenatore della Juventus. E' oramai opinione comune, da parte di molti media sportivi, che i vari sondaggi della dirigenza bianconera proseguono e ancora non si registrano significativi passi in avanti. Alcuni sostengono più probabile l'arrivo di un tecnico internazionale, ovvero Guardiola, Klopp o Pochettino, altri invece sposano la linea italiana, con Inzaghi e Sarri principali ...

Guardiola Juventus - nuove certezze : “Notizia confermata da fonte diretta” : Guardiola Juventus – Guardiola è il sogno di tutti i tifosi bianconeri. L’arrivo dello spagnolo sulla panchina della Juventus è stato paragonato al colpo CR7 dello scorso anno. Di certo avere un allenatore di questa caratura e un fenomeno come Ronaldo proietterebbe la vecchia signora come Regina d’Europa. Nelle ultime ore sono arrivate le continue […] More

Guardiola nuovo allenatore Juventus?/ Che intreccio con Joao Cancelo! : Guardiola nuovo allenatore Juventus? La Borsa impazzisce e così pure i tifosi, ma il City è gelido e la pista sembra essersi raffreddata.

Juventus - successione di Allegri : Sarri in vantaggio incontra Paratici - superato Pochettino. Smentita su Guardiola : Dopo una settimana dall’annuncio di addio di Massimiliano Allegri dalla Juventus, i bookmaker si arrabattano ancora per capire chi sarà il successore. Un nome, su tutti, è emerso negli ultimi giorni: Maurizio Sarri, attuale tecnico del Chelsea ed ex allenatore del Napoli. Di certo, a Londra c’è stato un incontro faccia a faccia, segretissimo, tra lui e il capo dell’area sportiva bianconera, Fabio Parataci. Ma la strada non è ...

Juventus - arriva Pep Guardiola? Parla Gigi Maifredi : "Lui la prima scelta - ma alle sue spalle..." : arriva o non arriva? Piovono indiscrezioni, ricostruzioni, conferme, smentite. Si Parla di Pep Guardiola e del suo possibile approdo alla Juventus (per alcuni saremmo addirittura "ai dettagli"). Va da sé, la febbre del popolo bianconero è rovente: sarebbe troppo bello avere quella squadra e quel mis

Juventus - gli Agnelli danno alla moglie di Guardiola una Maserati : mister in arrivo? : Il City smentisce, la Juve non nega, Guardiola sta zitto, ma intanto, le voci si rincorrono, gli avvistamenti si moltiplicano, gli indizi abbondano. E presto Guardiola potrebbe palesarsi a Torino, visto che, due giorni fa, intorno alle ore 12.50, la signora Cristina Serra, moglie dell'attuale tecnic

Pep Guardiola alla Juventus? La clausola che rende il sogno possibile : L'arrivo di Pep Guardiola alla guida della Juve fa impazzire la Borsa. E soprattutto fa guadagnare bene gli azionisti e gli speculatori. Il titolo dapprima s' impenna del 5% fino a 1,51 euro finendo in vetta al paniere che raccoglie i titoli più importanti del listino. Poi perde quota sotto il peso

Guardiola-Juventus - non è finita : spunta una nuova conferma - noleggiata una Maserati! : GUARDIOLA JUVENTUS- Smentite, conferme, nuove smentite e nuove conferme. Ci risiamo, il capitolo Pep Guardiola sembrerebbe non essere finito. Dopo l’accostamento ai bianconeri fatto dall’agenzia di stampa dell’AGI, e dopo la secca smentita del Manchester City, sarebbe arrivata un nuovo piccolo dettaglio che potrebbe avvicinare il tecnico spagnolo alla Juventus. Di fatto, secondo quanto riportato […] More

Guardiola nuovo allenatore Juventus?/ Gianni Di Marzio rilancia la pista : Guardiola allenatore della Juventus? Voci su un pre-contratto, ma il Manchester City prende posizione: 'Falsità'. Le ultime notizie

Calcio : Guardiola alla Juventus? : Calcio, Guardiola alla Juve, anzi no. Da quando la società bianconera ha ufficializzato il divorzio da Massimiliano Allegri è un continuo rincorrersi

Guardiola Juventus - impossibile. Bianconeri dritti su un altro “inglese” : Guardiola Juventus – Possibilità pari a zero o quasi, è questa la notizia delle ultime ore. A smentire la notizia che circola da poco più di 24 ore, ci pensa direttamente il Manchester City, che per voce di Alberto Galassi, allontana ogni ipotesi. Il membro del Consiglio d’Amministrazione del club inglese spegne gli entusiasmi dei […] More

Allenatore Juventus - Alberto Galassi (CdA Manchester City) blinda Guardiola : “Voce priva di fondamento” : Alberto Galassi, membro italiano del CdA del Manchester City ha spazzato via ogni dubbio sul possibile approdo di Guardiola sulla panchina della Juventus, intervenendo ai microfoni di Sky Sport: “Siamo veramente al ridicolo – ha sbottato – La volontà di Guardiola è di rimanere. La prima cosa che un club serio fa è contattare l’altro club visto che Guardiola è sotto contratto. Il Manchester City non può essere ...