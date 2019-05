Guardiola alla Juve per 24 milioni all’anno La presentazione il 14 giugno

Guardiola alla Juve per 24 milioni l'anno - il 4 giugno si firma accordo : La Juventus e Pep Guardiola avrebbero raggiunto un accordo che impegnerebbe l'allenatore con i bianconeri per quattro anni con un compenso di 24 milioni di euro a stagione. Secondo quanto apprende l'AGI, la firma è prevista per il 4 giugno. Venerdì 14 poi la presentazione ufficiale, giorno in cui, casualità, i tour per visitare l'Allianz Stadium con il relativo Juventus Museum sono stati improvvisamente e misteriosamente sospesi. ...

Guardiola-Juventus - nuove conferme : “Adesso è davvero vicino alla Juve” : Guardiola-Juventus – Chi sarà il prossimo allenatore bianconero? Ormai non si parla d’altro. Si rincorrono i rumors sul futuro allenatore della Juventus per il dopo Allegri. Da Sarri a Simone Inzaghi, passando per Pochettino e il ‘sogno’ Guardiola. Tanti nomi son stati fatti ma uno su tutti nelle ultime ore sembra balzato in testa: Pep Guardiola. Il tecnico catalano sembra si […] More

Federico Gennarelli di Radio Sportiva dà per fatto Guardiola alla Juve - ma Sky smentisce : Da alcune ore in Rete sta girando il moltissimo il nome di Federico Gennarelli di Radio Sportiva, giornalista che nella serata di ieri ha dato praticamente per fatto il passaggio di Pep Guardiola dal Manchester City alla Juventus. Una di quelle notizie in grado di rompere gli equilibri del mercato, un po' come avvenuto poco meno di un anno fa sempre coi bianconeri, quando Agnelli volò in Grecia improvvisamente per far firmare il contratto a ...

Radio Sportiva : Guardiola alla Juventus per 4 anni : L’incontro con Paratici “Doveva essere la giornata decisiva. Lo è stata: Pep #Guardiola sarà il nuovo allenatore della #Juventus. Contratto di 4 anni. Deal done”. Così ha twittato pochi minuti fa lo Speaker di Radio Sportiva, Federico Gennarelli. Si attendono eventuali riscontri… Così Radio Sportiva questa sera. La Juventus avrebbe chiuso con Pep Guardiola il vero obiettivo numero uno della società bianconera. Secondo ...

Guardiola - 'Non vado alla Juventus'/ Salta il suo arrivo dopo Allegri? : Guardiola non andrà alla Juventus, il tecnico del Manchester City fa muro anche se le voci nei suoi confronti non sembrano destinate a terminare.

Guardiola : «Non andrò alla Juventus - resto al City» : «Quante volte devo dirlo? Non ho intenzione di trasferirmi a Torino, in Italia. Sono soddisfatto di lavorare con questo club, con le persone qui». Pep Guardiola allontana così le voci che lo davano sempre più vicino alla Juventus per il dopo-Allegri. «È così che mi sento oggi, ma il calcio cambia molto», ha affermato l’allenatore […] L'articolo Guardiola: «Non andrò alla Juventus, resto al City» è stato realizzato da Calcio e Finanza ...

Guardiola conferma : “non vado alla Juve” : La Juventus ha comunicato l’addio con l’allenatore Massimiliano Allegri, una notizia nell’aria ma che oggi ha trovato l’ufficialità. Adesso è partito il toto-allenatore, il tecnico del City Pepe Guardiola si tira subito fuori dalla corsa, sarò ancora all’Etihad Stadium. “Non andro’ alla Juve o in Italia, ho ancora due anni di contratto e non mi muovero’ – taglia corto Guardiola – ...

Guardiola chiude per l’ennesima volta la porta in faccia alla Juventus : “quante volte ve lo devo dire?” : Pep Guardiola non è interessato alle avances della Juventus in vista della prossima stagione, il tecnico resterà al City Pep Guardiola non andrà alla Juventus. Il tecnico del Manchester City ha per l’ennesima volta chiuso la porta a questa ipotesi fantasiosa che lo vorrebbe in bianconero. Lo ha fatto in conferenza stampa, senza tanti giri di parole: “quante volte ve lo devo dire? Non mi sposterò a Torino, alla Juventus. Sono ...

Il Manchester City potrebbe essere escluso dalla Champions League : l’Uefa indaga - Guardiola trema : Manchester City sotto indagine per alcune presunte irregolarità in merito al Fair play finanziario: Guardiola e soci chiedono chiarezza Il Manchester City ha poco da festeggiare. Dopo il successo in Premier League, l’entusiasmo è stato infatti smorzato dalla notizia che il club inglese potrebbe essere escluso dalla Champions League a causa di una violazione del tanto temuto Fair play finanziario. Un’inchiesta del New York Times ...

Noel Gallagher : «Non permetterò mai a Guardiola di andare alla Juve» : Nonostante le numerose conferme di Allegri sulla sua permanenza alla Juve, si sono sentiti i nomi di sui suoi possibili successori, tra questi anche quello di Pep Guardiola. Questa possibilità ha spaventato il cantante Noel Gallagher, grande tifoso del City che a RTL 102,5 ha lanciato un avvertimento ai bianconeri. “Guardiola alla Juventus? Non accadrà mai, io non lo permetterò. Guardiola è un grande, un grande allenatore e una persona ...

Guardiola alla Juventus? Noel Gallagher contrario - l’ex leader degli Oasis sicuro : “non lo permetterò” : Noel Gallagher e la passione per il calcio e per il Manchester City: il commento dell’ex leader degli Oasis lascia senza parole “Le voci che vogliono Guardiola alla Juventus? Non accadrà mai, io non lo permetterò…. Guardiola è un grande, un grande allenatore e una persona brava e simpatica e un ragazzo fantastico“. Così Noel Gallagher, ex leader del gruppo inglese Oasis assieme al fratello Liam, ha parlato di calcio ...

Guardiola-Juve? Il pensiero di Noel Gallagher - ex leader degli Oasis e tifoso del City : E’ un tifoso del Manchester City e, ai microfoni di RTL 102.5, ha parlato della compagine inglese e del possibile approdo di Guardiola alla Juventus. Noel Gallagher, ex leader del gruppo inglese Oasis assieme al fratello Liam, ha detto la sua sui citizens. Ecco le sue parole. “Cosa manca al Manchester City per vincere la Champions? Un po’ di fortuna, ma c’è sempre il prossimo anno, non dobbiamo farlo ora. Quando ...

Dalla Spagna : alla Juve interesserebbe Guardiola : La Juventus ha come allenatore Massimiliano Allegri, uno dei tecnici più bravi del calcio, basti pensare che in carriera ha vinto sei scudetti (cinque consecutivi con i bianconeri) ed è arrivato due volte in finale di Champions League (Berlino, Cardiff); eppure l'ambiente quest'anno è rimasto deluso Dalla mancata conquista della più importante coppa europea, pur potendo contare su Cristiano Ronaldo. Nonostante l'amara eliminazione ai quarti di ...