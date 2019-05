Guardiola alla Juve | arriva la smentita del Manchester City

Zazzaroni smentisce le voci di Guardiola alla Juve : “La verità è che non è mai passato a Milano” : “Sarri Brexit” ha titolato questa mattina il Corriere dello Sport, continuando a puntare sul tecnico toscano come prima scelta della Juventus per il dopo Allegri. Dopo che in mattinata l’Agi ha rilanciato la notizia di Guardiola nuovo allenatore bianconero, con tanto di cifre di ingaggio e data della presentazione, il direttore del CorSport Ivan Zazzaroni non ha fatto retromarcia. Su Twitter ha confermato la posizione del ...

Il Manchester City definisce “ridicola” l’ipotesi di Guardiola alla Juventus : Il Sun riporta la reazione del Manchester City all’annuncio che Guardiola sarebbe il prossimo allenatore della Juventus. Secondo il tabloid inglese il City ha smentito categoricamente le voci che arrivano dall’Italia. Le voci circolate nelle utlime ore sono considerate dalla società di Manchester “ridicole“. Sempre in base a quanto filtra dagli uffici dell’Etihad Stadium, i freschi campioni d’Inghilterra sono tranquilli ...

Exor - sponsor e finanziamenti dalla banche - ecco come la Juve può ingaggiare Guardiola : Ha sbancato oggi la notizia dell’agenzia di stampa Agi di Guardiola alla Juve, ma l’ingaggio del nuovo allenatore, con un contratto di 24 milioni, comporterebbe una spesa non indifferente per la Juventus e da più parti ci si chiede se la società possa permetterselo. Abbiamo chiesto l’opinione a riguardo a Vincenzo Imperatore, consulente aziendale, napolista e scrittore di alcuni saggi-inchiesta in cui sono svelati i segreti, le strategie e gli ...

Guardiola alla Juve per 24 milioni l'anno - il 4 giugno si firma l'accordo : Articolo aggiornato alle ore 11,30 del 23 maggio 2019. La Juventus e Pep Guardiola avrebbero raggiunto un accordo che impegnerebbe l'allenatore con i bianconeri per quattro anni con un compenso di 24 milioni di euro a stagione. Secondo quanto apprende l'AGI, la firma è prevista per il 4 giugno. Venerdì 14 poi la presentazione ufficiale, giorno in cui, casualità, i tour per visitare l'Allianz Stadium con il relativo Juventus Museum sono stati ...

Perché si parla di Guardiola alla Juventus : Una voce di calciomercato potenzialmente enorme circola da giorni con grande insistenza e poca concretezza, ma oggi forse è cambiato qualcosa

Gli indizi che ieri avevano anticipato Guardiola alla Juventus : Due indizi non fanno una prova, ma con il terzo la cosa diventa forse più concreta. ieri erano state due le notizie che avevano in qualche modo avvicinato il nome di Pep Guardiola alla panchina della Juventus. Innanzitutto Radio Sportiva che con un tweet del suo speaker Federico Gennarelli dava ormai chiusa la trattativa e per acquisito un contratto di 4 anni. L’altro elemento significativo che spingeva a considerare l’ipotesi ...

E se fosse Guardiola il prescelto dalla Juventus… : Indizi e retroscena di mercato che spingono verso soluzione ci sono eccome, la Juventus sogna Guardiola e sta facendo di tutto per ingaggiarlo L’argomento è diventato uno soltanto, coinvolgendo non solo i tifosi della Juventus. Chi sarà il sostituto di Massimiliano Allegri? Tanti i nomi sul tavolo, ma pochi quelli che concretamente potrebbero effettivamente sedersi sulla panchina del club campione d’Italia nella prossima ...

Guardiola alla Juve per 24 milioni all’anno. La presentazione il 14 giugno : Sembra fatta. La Juventus e Pep Guardiola avrebbero raggiunto un accordo che legherebbe l’allenatore con i bianconeri per quattro anni a 24 milioni di euro a stagione. La firma sul contratto dovrebbe essere apposta il 4 giugno. La notizia la dà l’AGI che parla anche di una data per la presentazione ufficiale: il prossimo 14 giugno. Non a caso, in quel giorno, sono stati sospesi i tour per visitare l’Allianz Stadium e il ...

Guardiola-Juventus - nuove conferme : “Adesso è davvero vicino alla Juve” : Guardiola-Juventus – Chi sarà il prossimo allenatore bianconero? Ormai non si parla d’altro. Si rincorrono i rumors sul futuro allenatore della Juventus per il dopo Allegri. Da Sarri a Simone Inzaghi, passando per Pochettino e il ‘sogno’ Guardiola. Tanti nomi son stati fatti ma uno su tutti nelle ultime ore sembra balzato in testa: Pep Guardiola. Il tecnico catalano sembra si […] More

Federico Gennarelli di Radio Sportiva dà per fatto Guardiola alla Juve - ma Sky smentisce : Da alcune ore in Rete sta girando il moltissimo il nome di Federico Gennarelli di Radio Sportiva, giornalista che nella serata di ieri ha dato praticamente per fatto il passaggio di Pep Guardiola dal Manchester City alla Juventus. Una di quelle notizie in grado di rompere gli equilibri del mercato, un po' come avvenuto poco meno di un anno fa sempre coi bianconeri, quando Agnelli volò in Grecia improvvisamente per far firmare il contratto a ...

Radio Sportiva : Guardiola alla Juventus per 4 anni : L’incontro con Paratici “Doveva essere la giornata decisiva. Lo è stata: Pep #Guardiola sarà il nuovo allenatore della #Juventus. Contratto di 4 anni. Deal done”. Così ha twittato pochi minuti fa lo Speaker di Radio Sportiva, Federico Gennarelli. Si attendono eventuali riscontri… Così Radio Sportiva questa sera. La Juventus avrebbe chiuso con Pep Guardiola il vero obiettivo numero uno della società bianconera. Secondo ...