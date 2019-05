Grande Fratello | il dramma di Gennaro Lillio dopo la lettera del padre | l' inquietante

Grande Fratello : tutti fuori! I ragazzi usciranno : la decisione di Mediaset : Grande Fratello, finalmente si esce, ma per rientrare praticamente subito! Proprio così, i concorrenti del Gf 16 potranno lasciare la Casa per esercitare il diritto al voto, ma secondo regole ben precise. Non è la prima volta che accade, già in passato ci sono state le votazioni durante un Grande Fratello e i concorrenti hanno potuto esercitare il proprio diritto. Succederà nuovamente in questa 16esima edizione, diciamo Nip. Non saranno affatto ...

Occorre uscire in tempo dal Grande Fratello : Si discetta, con certa soddisfazione, alla vigilia del voto, di un ruolo dei pentastellati nel far da freno alla deriva conservatrice del paese con Salvini – voci che provengono da pezzi di elite, istituzioni, parti della sinistra, un bel po’ del mondo dei media. Fra loro c’è chi addirittura già guarda più in là, all’inevitabile formazione di una coalizione salva-Italia fatta da Pd-M5s. La ...

Grande Fratello - Vladimir Luxuria straziante : "Ero vestita da donna - ho sentito mamma e papà mentre..." : Ospite al Grande Fratello, il reality condotto da Barbara D'Urso su Canale 5, ecco Vladimir Luxuria, che trascorrerà due settimane con gli inquilini della casa più spiata d'Italia. E Luxuria si sbottona, parlando si se stessa e del suo passato. Ai ragazzi racconta anche di aver capito sin da piccola

Grande Fratello 16 - Gennaro Lillio parla di suo padre : "Se sei una persona che soffre perché non ti sei fatto avanti?" : Il giovane napoletano torna a parlare della lettera inviata da suo padre e ricevuta durante la puntata del Grande Fratello trasmessa lunedì. L'uomo non vede suo figlio da 27 anni, il concorrente aveva rivelato ciò che sarebbe accaduto in un lungo confessionale: Mio padre mi ha abbandonato quando avevo 3 anni perché si è separato con mia madre. Lui inizialmente veniva a trovarci, dopodiché voleva tornare con mamma ma lei non voleva e ...

Grande Fratello - Francesca furiosa con Erica : "Vuoi dire che Giorgio ha un'altra?" - : Serena Granato La gieffina Francesca De Andrè è diventata protagonista di uno scontro di fuoco con Erica Piamonte, nella casa del Grande Fratello. Erano recentemente diventate protagoniste di un bacio lesbo nella casa del Grande Fratello e adesso sono tornate al centro del gossip, per essersi attaccate a vicenda in un acceso battibecco. Il rapporto che Francesca De Andrè era riuscita ad instaurare con Erica Piamonte potrebbe essersi ...

Grande Fratello - rivelazione scomoda : "Ho toccato il fondo - e...". La regia nel panico - Daniele censurato : Daniele Dal Moro è uno dei concorrenti di questa edizione del Grande Fratello che meno ha fatto parlare di sé. Nonostante il dubbio rapporto con Martina Nasoni, le uniche persone con cui il gieffino ha legato sono Michael Terlizzi e Gianmarco Onestini ed è proprio a loro che Dal Moro ha deciso di ra

Grande Fratello 16 - Vladimir Luxuria : "Mi sentivo responsabile dell'infelicità dei miei genitori" : Vladimir Luxuria è entrata da soli tre giorni nella casa del Grande Fratello 16 e forse è grazie a lei se nel reality show si fanno dei discorsi maggiormente profondi. L'ex parlamentare di Rifondazione Comunista ha raccontato del suo passato in famiglia. Nulla di diverso da ciò che aveva rivelato nel corso di alcune interviste in televisione, ma è sempre bello sentir fare questi discorsi: "I miei genitori all’inizio non l’hanno presa bene e ...

Grande Fratello : Gennaro contro Francesca De Andrè! ‘Mi hai deluso’. Scopri cosa è accaduto : Al “Grande Fratello 16” si è abbattuta la tempesta anche sulla coppia di amici Francesca De André e Gennaro Lillo. Dopo aver saputo del tradimento del fidanzato Giorgio e aver litigato con l’amica Martina, ora la... L'articolo Grande Fratello: Gennaro contro Francesca De Andrè! ‘Mi hai deluso’. Scopri cosa è accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello - Daniele Dal Moro si sfoga : “Ho toccato il fondo” : Daniele Dal Moro fa una confessione inaspettata sul passato al GF 16 La notte appena trascorsa è stata particolarmente pesante al Grande Fratello. La lite tra Francesca De Andrè e Martina ha finito inevitabilmente per coinvolgere anche Gennaro Lillio e Daniele Dal Moro. Quest’ultimo, accusato da Martina di non aver preso le sue difese, si è sentito attaccato e, nelle prime ore della mattina si è sfogato con Michael Terlizzi e Gianmarco ...

Grande Fratello - Francesca De Andrè sbotta senza motivo : corna - drammatica lite con Erica : Francesca De Andrè è la protagonista indiscussa di questa edizione del Grande Fratello. Al centro delle polemiche per la sua "amicizia" nella Casa con il concorrente Gennaro Lillio, la confessione del tradimento da parte del fidanzato Giorgio e la fine della loro storia in diretta hanno creato un'en

Francesca De Andrè e Gennaro Lillio : lite furiosa al Grande Fratello : Gennaro Lillio chiude con Francesca De Andrè al Grande Fratello 16? Una notte infuocata al Grande Fratello. Una lite tra Martina e Daniele ha finito per coinvolgere anche Francesca De Andrè e Gennaro Lillio. La figlia del noto cantante e il modello partenopeo hanno finito per scontrarsi e dar vita a una lite furiosa. I toni si sono alzati nella casa del Grande Fratello 2019 e l’idillio tra la De Andrè e Lillio si è spezzato. Il pomo ...

Grande Fratello 16 – Settima puntata di lunedì 20 maggio 2019 – De Andrè lasciata dal ragazzo. Eliminato Gaetano. : Nel prime time ma anche nella seconda serata del lunedì sera di Canale5, nuova, Settima puntata con Grande Fratello, il fortunato reality condotto da Barbara D’Urso e giunto alla sedicesima edizione nella sua versione classica. In studio accanto alla conduttrice gli opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Grande Fratello | Settima puntata | lunedì 20 […] L'articolo Grande Fratello 16 – Settima puntata di lunedì 20 ...

Erica e Francesca - è lite al Grande Fratello : lo sclero assurdo e improvviso : Francesca De André, al Grande Fratello 2019 è scontro con Erica Piamonte Francesca De André continua ad essere tra le protagoniste indiscusse, se non la protagonista vera e propria, del Grande Fratello 2019 perché il tradimento di Giorgio è stato uno tra gli argomenti più discussi nelle ultime due dirette e lo sarà anche nella […] L'articolo Erica e Francesca, è lite al Grande Fratello: lo sclero assurdo e improvviso proviene da Gossip e ...