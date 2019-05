Grande Fratello | Francesca furiosa con Erica | Vuoi dire che Giorgio ha

ilgiornale

(Di giovedì 23 maggio 2019) Serena Granato La gieffinaDe Andrè è diventata protagonista di uno scontro di fuoco conPiamonte, nella casa del. Erano recentemente diventate protagoniste di un bacio lesbo nella casa dele adesso sono tornate al centro del gossip, per essersi attaccate a vicenda in un acceso battibecco. Il rapporto cheDe Andrè era riuscita ad instaurare conPiamonte potrebbe essersi incrinato. Le due coinquiline hanno infatti discusso animatamente, nel corso del daytime settimanale. Il motivo?ha espresso il suo punto di vista sulla turbolenta love-story cheha fuori dal gioco del Gf, dichiarando che secondo lei il fidanzato della De Andrè,Tambellini, avrebbe da molto tempo una storia parallela con la mora che ha baciato all'insaputa di, così come appare evidente alla visione di alcune foto ...

