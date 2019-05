Grande Fratello 16 | Vladimir Luxuria | Mi sentivo responsabile dell' infelicità dei

blogo

(Di giovedì 23 maggio 2019)è entrata da soli tre giorni nella casa del16 e forse è grazie a lei se nel reality show si fanno dei discorsi maggiormente profondi. L'ex parlamentare di Rifondazione Comunista ha raccontato del suo passato in famiglia. Nulla di diverso da ciò che aveva rivelato nel corso di alcune interviste in televisione, ma è sempre bello sentir fare questi discorsi: "I miei genitori all’inizio non l’hanno presa bene e in qualche modo li capisco. Io però ho avuto le sorelle e le amiche dalla mia parte, mi hanno sempre aiutata. Mia sorella mi ha dato un suo vestito, me lo sono messo e allo specchio mi sono detta ‘finalmente sono io. Poi a un certo punto mi sono detta ‘voglio provare a farlo anche fuori’ avevo 14 anni, sono uscita di casa, in una cabina telefonica mi sono cambiata, ho messo il vestito di mia sorella, ho provato a truccarmi e quando sono uscita ...

