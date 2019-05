Governo | Salvini | ' Sarò ministro dell' Interno per altri quattro anni'

Di Maio a Salvini : “Dopo abuso d’ufficio togliamo anche il reato di corruzione? Governo avanti - ma meno str…” : L’abuso di ufficio “è un reato in cui cade spesso chi amministra, è vero, ma se un sindaco agisce onestamente non ha nulla da temere. Non è togliendo un reato che sistemi le cose. Il prossimo passo quale sarà? Che per evitare di far dimettere un sottosegretario togliamo il reato di corruzione? Sia chiara una cosa, per noi il Governo va avanti, ma a un patto: più lavoro e meno stronzate!”. Lo scrive, su facebook, Luigi Di Maio. Voler ...

Il Governo è appeso al voto : Conte e Salvini al Quirinale - Mattarella chiede garanzie in vista della manovra : Più che una discussione sulle norme del decreto sicurezza, di cui non esiste ancora un testo definitivo, il pranzo al Quirinale tra Sergio Mattarella e Giuseppe Conte è...

Lega-M5S - l’affondo di Giorgetti : «Così non si può andare avanti»|Video Ma Salvini : «Il Governo non cadrà» : Il sottosegretario leghista: «La mia riflessione è che se c’è un governo del cambiamento deve farlo e non vivere di stallo, deve fare le cose»

Salvini : Governo non cade - si vota per Europa : Salvini: Il Governo non cade, si vota per l'Europa, quello che succede è che se ci danno forza cambiamo l'Unione Europea.

Salvini : "La Lega vincerà - ma lunedì non cambierà il Governo" : Il vicepremier cerca di abbassare i toni della polemica con Luigi Di Maio e assicura: "Nessun attrito con il Colle, è decisivo approvare il dl Sicurezza bis". Il leader della Lega vorrebbe arrivare all'accordo già oggi, ma il premier Conte frena

Luigi Di Maio - "circolare segreta" alle spalle di Salvini. A pochi giorni dal voto - colpo mortale al Governo? : Una circolare segreta, alle spalle della Lega. Il Corriere della Sera riporta come Luigi Di Maio, ministro del Lavoro, abbia dato incarico all'Ispettorato nazionale del lavoro, dipendente direttamente dal suo Ministero, di firmare una circolare che di fatto rappresenta il primo passo verso il salar

Matteo Salvini - "gli 80 euro non si tagliano". Capolavoro di Tria : con una frase salva M5s - Lega e Governo : "Il taglio del bonus di 80 euro di Renzi non è all'ordine del giorno". Matteo Salvini, ospite di Mattino 5 su Canale 5, taglia corto su quanto ci sia di vero nell'annuncio del ministro dell'Economia Giovanni Tria ad Agorà, martedì mattina. "Non lo so, chiedetelo a lui - è la replica gelida di Salvin

Salvini : dopo Europee non cadrà Governo - non cambia nulla in Italia : Roma – “No”, il governo non cade dopo il voto delle Europee “perche’ si vota per l’Europa. In Italia non cambia nulla anche se la Lega vince, non chiedo una poltrona in piu’ ne’ mezzo ministro in piu'”. Lo dice Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno, a ‘Mattino Cinque’, su Canale 5. “Conto che da lunedi’, finita la campagna elettorale, si torni tutti ...

Antonio Tajani a Leggo : «Il Governo cadrà dopo le elezioni. Salvini sbaglia - Roma non è una città come le altre. Di Maio mi ricorda Maduro» L'intervista integrale : Partiamo dal recente passato. È stato presidente nel Parlamento europeo, che esperienza è stata? «Un?esperienza entusiasmante e storica perché sono stato il primo...

Renzi show sul palco : da Salvini a Di Maio tutte le battute dell'ex premier contro il Governo : L'ex premier: «L'Italia non conta più una cippa, Conte disastro, Salvini? Bestemmiava come uno scaricatore di porto»

