Google Drive regala il piano da 20 GB che costava 5 | 99 euro all’anno

La sincronizzazione di Google Foto con Google Drive potrebbe terminare a partire da luglio : In passato Google Drive ha funzionato in tandem con Google Foto per mantenere le Foto del'utente al sicuro e accessibili in entrambe le app, tuttavia secondo l'ultima versione dell'app Google Drive sembra che la sincronizzazione con Google Foto stia per terminare. Molto probabilmente, la cartella "Google Foto" sarà comunque presente in Google Drive per consentirne l'accesso, ma non verrà più sincronizzata a partire da luglio. L'articolo La ...

Il client web di Google Drive ottiene la nuova modalità di anteprima offline : Un aggiornamento per il client web di Google Drive migliora l'esperienza offline del servizio che ora consente la visualizzazione e la modifica in assenza di connettività. L'update di oggi porta questa funzionalità offline al sito web di Google Drive e una volta abilitata nelle impostazioni, la barra delle applicazioni di Drive presenterà un'icona offline per segnalare che i file sono stati salvati sul dispositivo, con la possibilità di ...

Il Material Theme è per tutti su Google Drive - con una modalità scura - scanner migliorato e altro : Google Drive riceve in maniera più diffusa il Matherial Theme, che per alcuni include la modalità scura, uno scanner documentale migliorato e l'integrazione con DocuSign. L'articolo Il Material Theme è per tutti su Google Drive, con una modalità scura, scanner migliorato e altro proviene da TuttoAndroid.

Google aggiunge un pulsante di supporto per Gmail - Calendar e Drive sul Web : Tre importanti servizi di Google guadagneranno presto un nuovo apposito pulsante "?" per consentire agli utenti un accesso rapido a vari contenuti di supporto L'articolo Google aggiunge un pulsante di supporto per Gmail, Calendar e Drive sul Web proviene da TuttoAndroid.