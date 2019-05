Gli studenti della Rogasi di Pozzallo ad Agone Festival di Girifalco

Brescia - prof si suicida a scuola/ Scoperta choc deGli studenti : malore per 3 ragazzi : prof di musica si è suicidato impiccandosi nella palestra della scuola Giovanni Pascoli a Brescia: Scoperta choc degli studenti, malore per tre ragazzine

Sindacati e associazioni laiche e religiose sostengano Gli studenti per il clima : In questo maggio strano capita di incontrare tante persone che si lamentano per il freddo. Fra meno di un mese, in una estate che si prevede torrida e anticipata, il fresco di questo maggio lo rimpiangeremo. Ma fa parte del nostro essere inchiodati al presente non riuscire a vedere molto al di là del nostro naso e delle nostre sensazioni del momento.Il fastidio del freddo e della pioggia di maggio per molti coincide con il sollievo per ...

I debiti deGli studenti? Non ci sono più - ci ha pensato un miliardario : Dopo l’annuncio c’è stato un momento di silenzio e poi i ragazzi hanno capito cosa aveva davvero detto l’oratore. Il miliardario Robert F. Smith, fondatore, presidente e amministratore delegato della società di private equity Vista, la quarta più importante società di software aziendale degli Stati Uniti, ha annunciato che si sarebbe fatto carico dei debiti studenteschi di circa 400 studenti che domenica scorsa hanno festeggiato la loro laurea ...

A Roma Gli studenti recitano la Costituzione in segno di solidarietà della prof di Palermo : Flash mob davanti al liceo Romano “Socrate” in cui, all’uscita di scuola, diversi docenti e alunni, in segno di solidarietà alla professoressa di Palermo sospesa, hanno creato simbolicamente una catena umana di fronte all’istituto con la Costituzione italiana in mano. Il liceo è tra gli istituti superiori che hanno aderito all’iniziativa Teacher Pride con la lettura di due articoli della ...

Miliardario paga i debiti deGli studenti con l’Università : “Ora siete finalmente liberi” : Robert Smith, uno degli afroamericani più ricchi d'America, ha deciso di pagare le tasse universitarie a 396 studenti, per lo più di colore.Continua a leggere

Seme e urina nei pancake serviti aGli insegnanti! diversi studenti nei guai : L'incidente avvenuto alla Hyatts Middle School di Powell, nello Stato dell' Ohio, potrebbe essere trattato come reato criminale. Uno dei giovani coinvolti avrebbe fatto un video della "preparazione" dei pancake, finito poi sotto gli occhi dei vertici scolastici. Al momento non sarebbe stato preso alcun provvedimento.

Brucia il bus deGli studenti - l'autista li mette in salvo : Tragedia sfiorata a Giacciano con Baruchella in provincia di Rovigo. Ad accorgersi che qualcosa non andava proprio l'autista...

Bocelli aGli studenti a Napoli : “Impegnatevi a produrre bellezza” : L'articolo Bocelli agli studenti a Napoli: “Impegnatevi a produrre bellezza” proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Pisa - Gli studenti del liceo fanno poster di Salvini con le foto dei migranti naufraghi nel Mediterraneo : “Un invito a riflettere” : Un poster bello grande con il volto del ministro Salvini sorridente. All’apparenza sembra un ritratto agiografico del leader della Lega in uno dei suoi tanti video sui social. Poi, se si osserva bene, ci si accorge che il viso e il collo del titolare del Viminale sono composti da decine e decine di fotografie di morti sui barconi o di salvataggi in mare. Si tratta di un’opera d’arte dall’effetto ottico molto efficace e dal notevole significato ...

Ue - l’Erasmus ha aiutato il 72% deGli studenti a trovare lavoro. E per due terzi degli atenei combatte la discriminazione : L’Erasmus aiuta a trovare lavoro. Il 72% dei giovani europei che hanno deciso di partire afferma di aver ottenuto il primo impiego anche grazie all’esperienza di studio all’estero. Non solo, sette studenti su dieci, al ritorno, hanno le idee più chiare sulla carriera da intraprendere. Sono questi i risultati di due studi della Commissione europea realizzati su 500 organizzazioni e 77mila tra studenti e membri del personale ...

Roberto Bolle aGli studenti : "Non credete al successo facile" - : Riccardo Palleschi Roberto Bolle sta vivendo un grande successo con One Dance, la grande festa della danza organizzata a Napoli. Ma questa è stata anche l'occasione per una riflessione con i ragazzi e gli studenti partenopei Roberto Bolle è il il primo ballerino al mondo a essere contemporaneamente Étoile del Teatro alla Scala di Milano e Principal Dancer dell'American Ballet Theatre di New York. E in questi giorni sta facendo vivere ...

Roma : studenti in CampidoGlio per ‘Musica in piazza’ : Roma – Sara’ l’Inno di Mameli ad aprire il concerto che domani, 21 maggio, riunira’ in Piazza del Campidoglio studenti e istituzioni. Il Campidoglio infatti mettera’ a disposizione la sua piazza per ospitare il concerto-evento ‘Il maestro e gli allievi’, organizzato da Roma Capitale, Anp Lazio e Accademia Nazionale di Danza. Il liceo scientifico ‘Newton’, assieme ad alcune scuole primarie e ...