Giustizia | Salvini | sì ad abolizione reato abuso d' ufficio

Carlo Nordio : "Matteo Salvini - Giustizia a orologeria. Neanche Silvio Berlusconi ha avuto tanti attacchi" : "È indubbio che nessuno, Neanche il Silvio Berlusconi degli anni 90 ha avuto tanti attacchi in così poco tempo come Matteo Salvini". Carlo Nordio, ex procuratore aggiunto di Venezia, in una intervista a ItaliaOggi non parla tanto di giustizia a orologeria ma di una politica che "recepisce supinament

Giustizia - Bonafede : “Riforma penale? Salvini non è venuto ai vertici - ma entro 2019 troveremo accordo” : Dopo le tensioni tra M5s e la Lega di Matteo Salvini sul capitolo Giustizia, in particolare sulla riforma del processo penale e la prescrizione, è il ministro Alfonso Bonafede a rivendicare: “Accuse di Salvini? Niente polemiche, la riforma del processo penale si farà entro il 2019 e spero prima dell’estate di portarla all’attenzione del Cdm, anche perché è pronta da un mese e mezzo”, ha spiegato il ministro della ...

Giustizia - Salvini : “Dopo Europee avanti più tranquilli - riforma sarà snodo fondamentale. Su prescrizione patti chiari” : “Cosa accadrà dopo le Europee considerate le tensioni con il M5s? Si andrà avanti a lavorare più tranquillamente, la riforma della Giustizia sarà lo snodo fondamentale”. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini, intervenendo alla presentazione di un libro di Carlo Nordio al Senato. “Il ministro della Giustizia Bonafede ha le sue idee- aggiunge- noi abbiamo le nostre. Aspettiamo di conoscerle, poi miglioreremo”, ...

Salvini rilancia dopo il braccio di ferro su Siri : ora riforma della Giustizia : matteo-Salvini “Qualcuno pensa che gli imprenditori siano presunti colpevoli, i commercianti presunti evasori e tutti i politici presunti ladri. Non è così, per fortuna in Italia”. Lo afferma il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, secondo il quale la revoca a Siri non è la fine del garantismo ma c'entra con la riforma della giustizia, che “sarà fondamentale: con la separazione delle carriere fra giudici e procuratori, con la responsabilità ...

Il fallimento di Salvini è sulla Giustizia : La Commissione europea ha ricordato ieri all’Italia, mostrando dati impietosi sulla crescita, sul debito, sul deficit e sull’occupazione, che il principale problema del governo populista riguarda il brusco cambiamento registrato dal nostro paese sul terreno dell’economia. Il Consiglio dei ministri d

Salvini : serve riforma della Giustizia : 13.03 "Ragionerò con il collega alla Giustizia di cosa c'è bisogno. Non è un atto di accusa nei confronti di nessuno, io la riforma la voglio fare con magistrati, avvocati, giudici, operatori della Giustizia". Così il ministro Salvini a Milano nella nuova sede dell'Agenzia per i beni confiscati. La riforma,aggiunge,"bisogna farla insieme ma se ci sono questi problemi io posso mandare anche 10mila poliziotti a Napoli ma poi manca la fase ...

La Chirico sfida Salvini sul Pil "Più risorse alla Giustizia" : Credo che davvero questo governo faccia male all'economia. Chi governa si scorda che la ricchezza la producono solo le imprese'.

Matteo Salvini stufo dei grillini e del Giustizialismo : Matteo Salvini è categorico: “Siri resta dov’è”. Il Capitano è stufo dei grillini e del giustizialismo. La Lega definisce Di

Giustizia : Salvini - 'i giudici che sbagliano devono pagare' : Bagheria (Palermo), 25 apr. (AdnKronos) - "Anche i giudici che sbagliano devono pagare, come tutti gli altri lavoratori. Io rispetto chi lavora bene, ma chi sbaglia deve pagare". Così il ministro Matteo Salvini a Bagheria (Palermo).

Disfida sulla Giustizia. Salvini : 'Non so se siano un caso le azioni dei giudici verso la Lega'. Zingaretti : 'Vuole l'impunità' : Difende solo il suo partito imbarcando di tutto e non difende certo gli Italiani, più indebitati e isolati nel mondo. Ora vuole l'impunità quella classica dei potenti". Lo scrive su Facebook il ...

Disfida sulla Giustizia. Salvini : "Non so se siano un caso le azioni dei giudici verso la Lega". Zingaretti : "Vuole l'impunità" : "Neanche al peggior mafioso viene vietato di tornare a dormire a casa sua e coi suoi figli per un eventuale problema di luci e addobbi natalizi. Mi sembrano provvedimenti esagerati e non so se sia un caso che mentre il centrodestra, e soprattutto la Lega, vincono e convincono in Trentino e in Italia, ci siano iniziative giudiziarie di questo genere". Così Matteo Salvini a Pinzolo ha espresso solidarietà al sindaco Michele Cereghini ...

Caso Siri - l'ira di Salvini contro i Giustizialisti 5s : "Raggi non si è dimessa" : Lo scontro è durissimo. I giustizialisti pentastellati vogliono la testa di Armando Siri, finito nei guai per un'inchiesta sull'eolico. Non appena Luigi Di Maio ne ha chiesto le dimissioni, dalla galassia pentastellata sono partiti attacchi violentissimi per scaricare l'alleato. Un assalto che non lascia indifferente Matteo Salvini che ribadisce la propria fiducia nel sottosegretario indagato dai pm."Stupisce il giustizialismo a intermittenza ...