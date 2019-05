Giustizia | Bonafede | ' vuoto di organico Tribunale Gela? Stiamo facendo il possibile'

Giustizia - Bonafede : “Riforma penale? Salvini non è venuto ai vertici - ma entro 2019 troveremo accordo” : Dopo le tensioni tra M5s e la Lega di Matteo Salvini sul capitolo Giustizia, in particolare sulla riforma del processo penale e la prescrizione, è il ministro Alfonso Bonafede a rivendicare: “Accuse di Salvini? Niente polemiche, la riforma del processo penale si farà entro il 2019 e spero prima dell’estate di portarla all’attenzione del Cdm, anche perché è pronta da un mese e mezzo”, ha spiegato il ministro della ...

Arresti Legnano - Bonafede : “Non commento indagini - ma c’è emergenza corruzione. M5s attento verso la Giustizia” : “In Italia c’e’ un’emergenza corruzione“. A rivendicarlo è il Guardasigilli Alfonso Bonafede, a margine di una conferenza stampa alla Corte di Appello di Roma. “Imbarazzi per la Lega coinvolto da inchieste, l’ultima sul sindaco di Legnano? Non commento mai le indagini in corso, ho il massimo rispetto per l’autonomia e l’indipendenza dei magistrati che devono lavorare in pace”, ha ...

Giustizia - Di Maio : “Riforma penale? Bonafede aspetta da tempo incontro con Lega. Magari se si facessero i vertici…” : In attesa del voto delle Europee, restano diversi fronti aperti all’interno del governo. E tra questi, dopo le affermazioni di Salvini sui ritardi della riforma del processo penale, è tornata pure la Giustizia. “La riforma sarà snodo fondamentale dopo il 26 maggio, aspetto di vedere il testo del ministro Alfonso Bonafede, dato che ha ampiamente annunciato via stampa che è pronto”, aveva spiegato Salvini. Per poi tornare a ...

Bonafede - prossimo Cdm riforma Giustizia : ... che mostrano i "mali endemici della nostra giustizia, per troppo tempo rimasta impantanata nella polemica politica. Noi, quei problemi - sostiene Bonafede - li stiamo risolvendo e e ora dobbiamo ...

Bonafede - prossimo Cdm riforma Giustizia : ANSA, - ROMA, 27 APR - "Sono sempre stato a favore del confronto politico, anche franco e schietto: come ho già detto, anche in assenza di ulteriori incontri, al prossimo Cdm utile, potremo approvare ...

Bonafede : Giustizia - riforma è pronta : 3.41 "La mia riforma sulla giustizia è pronta da tre settimane", però ora "la Lega deve sedersi al tavolo". Così il ministro della giustizia del M5S, Bonafede lanca la sfida dalla Stampa dopo il fallito vertice di ieri a causa di impegni del ministro Salvini. Sulla riforma del processo civile e penale, "volevo un confronto con la Lega ma non c'è stato", spiega Bonafede che però avverte:"Io vado avanti, ci confronteremo sui processi più brevi ...

Giustizia - il Csm e i vertici Cassazione al ministro Bonafede : “Bene cambiamento di rotta” : Un’”importante novità”, un “cambiamento di rotta”. I vertici della Cassazione apprezzano espressamente l’aumento con 600 nuove unità degli organici della magistratura (70 destinati alla Suprema Corte) previsto dalla legge di Stabilità, così come le assunzioni in cantiere del personale amministrativo, e i relativi investimenti. Lo hanno fatto prendendo la parola al plenum del Csm al quale ha partecipato il ministro della ...

Giustizia : Bonafede - 'task force per pianta organica uffici giudiziari' : Caltanissetta, 16 apr. (AdnKronos) - "E' andato benissimo l'incontro con i vertici degli uffici giudiziari di Caltanissetta". Così, il ministro Alfonso Bonafede uscendo dal Palazzo di Giustizia di Caltanissetta. "Ci sono problemi di carenza di organico a cui stiamo mettendo mano - dice ancora Bonafe

Giustizia : Bonafede - 'Con noi svolta epocale - abbiamo trovato situazione al collasso' : Caltanissetta, 16 apr. (AdnKronos) - "Non ho la bacchetta magica per cambiare le cose dall'oggi al domani, ma nel giro di pochi mesi abbiamo già costruito le fondamenta per una svolta epocale". Lo ha detto all'Adnkronos il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, prima di lasciare il Palazzo di gi

Giustizia : Bonafede - 'uffici di prossimità anche negli ospedali' : Caltanissetta, 16 apr. (AdnKronos) - L’apertura degli uffici di prossimità “anche negli ospedali". È la proposta lanciata dal Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede a margine della sua visita al tribunale a Caltanissetta. "Per quanto riguarda la geografia giudiziaria ho aperto un tavolo e in ques

Giustizia : Bonafede - 'partiti usano garantismo per non prendersi responsabilità' : Caltanissetta, 16 apr. (AdnKronos) - "Io non mi esprimo su nessuna indagine in corso, ma posso dire che come M5S abbiamo portato avanti una politica che porta le forze politiche a verificare di cosa si tratta quando c'è una vicenda giudiziaria, per capire se ci sono incompatibilità. Quando sono emer

Giustizia : Bonafede - 'torna a essere priorità dopo decenni' : Caltanissetta, 16 apr. (AdnKronos) - "La Giustizia, per la prima volta dopo decenni, torna ad essere una priorità per il governo di questo Paese". Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede durante la visita al Palazzo di Giustizia di Caltanissetta. "Abbiamo ereditato una situazione in